Még több magyar zászlócska tűnhet fel a boltokban

Július 15-től már a zöldség- és gyümölcsfélék esetében sem elégséges kizárólag a származási ország nevét feltüntetni a nyomonkövetési címkén, hanem

annak zászlaját is jelezni kell, még inkább felhívva arra a vásárlók figyelmet, hogy honnan való a termék

– fogalmazott az InfoRádiónak Ledó Ferenc, emlékeztetve, hogy a hústermékek esetében ez már régóta így történik.

A FruitVeB elnöke bízik abban, hogy az intézkedés nagyban segíti majd a hazai zöldség- és gyümölcsfogyasztást, illetve magát a vásárlást is, tekintve, hogy lesz egy erőteljesebb figyelemfelhívás, amely révén a fogyasztó könnyebben el tudja majd dönteni, hogy a magyar terméket hol keresse. Vizuálisan vásárol mindenki, jegyezte meg, vagyis ránézésre döntünk a minőséget illetően, miután kóstolásra jellemzően nincs mód, a jelölés révén viszont remélhetően a magyar termékek lesznek előnyben részesítve, amennyiben azokat minőségileg és ár szempontjából is megfelelőnek tartják a vásárlók.

Ahogyan a szervezet bizakodó a tekintetben is, hogy a magyar vásárlók egyre környezettudatosabbak, és emiatt is inkább választják a hazait, hiszen annak

kisebb a környezetterhelése, mint az import áruknak.

Ledó Ferenc megjegyezte, a hazai vásárlók döntésükkel nagy segítséget nyújthatnak a magyarországi termelőknek, hogy biztonsággal értékesíthessék a terményeiket, ami egyben órási felelősséget is ró számukra, hiszen, ha egy fogyasztó akár egyszer is rossz minőségű magyar termékkel találkozik, legközelebb jó eséllyel már nem azt fogja választani. Vagyis a fent ismertetett változtatás

a minőségre is kihatással lehet az elkövetkező időszakban.

A szakmaközi szervezet elnöke szerint az intézkedés révén az elmúlt években már jelentős mértékben tapasztalt magyar termékek iránti keresletnövekedés tovább fog erősödni. Megismételte: bíznak benne, hogy a jó minőségű magyar terméket fogják választani zöldségből, gyümölcsből is, mint a húsfélékből, ahol már régebb óta kialakult a rendszer. "A magyar gazdák sorsa a tudatos vásárlók kezében van" Nagy István agrárminiszter kiemelte: a jelölések segítik a fogyasztót a tudatos vásárlásban, és amikor magyar áru mellett döntenek, akkor a minőséget, a megbízhatóságot, a biztonságot és az ellenőrzött terméket választják. Döntésükkel a magyar gazdaságot is erősítik, és "a magyar gazdák sorsa a tudatos vásárlók kezében van". Az Agrárminisztérium mindent megtesz, hogy segítse a fogyasztókat a tudatos vásárlásban, a kiváló minőségű magyar élelmiszerek egyértelmű megkülönböztetését a kínálatban - fogalmazott.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet rámutatott az önellátás készségének fontosságára.

Nyitókép: Pexels.com