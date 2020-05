Fürdővédelmi akciótervet sürgetnek

Szűk három hónap alatt 25–35 százalék közötti bevételkiesést szenvedtek el a hazai fürdők, és a járványvédelmi előírások - főleg a limitált látogatószám és az üzemeltetési költségeket növelő új szabályok - miatt további bevételcsökkenésre számítanak a létesítmények - írta a Világgazdaság Boros László Attilára, a Magyar Fürdőszövetség elnökére hivatkozva. Tavaly éves szinten 68 milliárd forgalmat bonyolítottak, és mintegy 18 ezer dolgozót foglalkoztat az ágazat.

A korlátozások enyhültével a fürdők és strandok tömeges újranyitása a pünkösdi hétvégétől várható.

Az új költségek között említette a gyakoribb takarítás és fertőtlenítés, és ennek esetleges plusz munkaerőigénye mellett az előírásokról, védelmi intézkedésekről tájékoztató információs anyagok, táblák beszerzését, a padló matricázását is.

Az átállás a fürdő méretétől és felszereltségétől függően százezres, de több millió forintos kiadást is igényelhet.

Belépőár-emelésre viszont - noha indokolt lenne - mégsem számít az elnök.

A lap szerint a szövetség várja a választ a kormánynak benyújtott fürdővédelmi akciótervére, amely kapcsolódik a gazdaságvédelmi akciótervhez, és amelyben a 27 százalékos áfa csökkentését is kérik. A fürdőknél létkérdés lesz az is, hogy a veszélyhelyzettel együtt megszűnik-e a következő napokban a veszélyeztetett ágazatok járulékmentessége, vagy ezután is fenntartja a kormány.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd