Csúcsra emelkedett a vállalati hitelállomány

A hitelállomány valóban megugrott, de mindenképpen le kell szögezni azt, hogy ebben az árfolyamhatás is közrejátszott. A vállalati hitelállományoknak közel 40 százaléka euróban denominált, és a forint gyengülése következtében az árfolyamhatás is hozzáadhatott a hitelek emelkedéséhez - mondta az InfoRádiónak Radimeczky Géza, a Money.hu ügyvezető igazgatója.

Az emelkedés tartalmi okai közül kettőt említett. Az egyik a támogatott hitellehetőségek - mint az Nhp hajrá - bővülése, illetve a cégek a meglévő hitelkereteiket is nagyobb mértékben, nagyobb összegeket hívtak le, pont a válság hatásainak ellensúlyozására. Elmondta: az Nhp hajrá egy nagyon kedvező hitelkonstrukció. Két százalékos kamaton nagyon hosszú futamidőre, húsz évre vehető fel.

"Itt azért nemcsak új hitelfelvételek látszanak, hanem meglévő hitelek refinanszírozása is folyik a kedvező kamat miatt"

- hívta fel a figyelmet az ügyvezető. A cégek elsősorban a válság okozta nehézségeket próbálják ellensúlyozni és a működésüket finanszírozzák. "A szállítói láncokon sok esetben most ért ide a leállás hatása, és a forgóeszköz-keretek kihasználása nagyon nagy mértékben ezt célozza" - tette hozzá Radimeczky Géza.

Szerinte nagyon is lehetséges, hogy egyes vállalkozások korábban elhalasztott beruházásokat most a kedvező hitelekből próbálnak megvalósítani. Mint mondta, léteznek olyan erős, pénzügyileg stabil cégek, akik a leállás időszakát felújításra használják, és hogy hasznosan töltsék ezt az időszakot, előrehoznak bizonyos tervezett beruházásokat, hiszen van tartalékuk. "De arra is gondolhatunk, hogy a válság által nem érintett, vagy akár kedvezményezett ágazatokban szintén kezdhetnek beruházásokat, gondolok itt a logisztikai, egészségügyi vállalkozásokra, bizonyos kiskereskedelmi láncokra, a mezőgazdaságban tevékenykedő cégekre" - mondta Radimeczky Géza. Ezek a válságban részben lehetőséget is láthatnak, és akkor a beruházás teljesen indokolt az esetükben.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay