Beindítja a motort a kecskeméti Mercedes

A Daimler AG március 17-én döntött úgy, hogy a koronavírus-járvány miatt megszakítja a gyártást európai telephelyeinek nagy részén. Az intézkedés érintette a Mercedes-Benz kecskeméti gyárát is, ahol a legtöbb területen szintén felfüggesztették a munkát március 20-tól. Az elengedhetetlenül szükséges területek működését továbbra is biztosítják, ezeken a részlegeken a munkatársak létszámát minimálisra csökkentették, megfelelő védelmükről továbbra is gondoskodnak.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a VASAS és az MTSZSZ szakszervezettel kidolgozott megegyezése értelmében megmaradt minden munkatárs alapbére a kecskeméti gyár újraindítását követően. A megegyezés eredményeként a dolgozók kisebb pénzügyi áldozathozatalával továbbra is biztosítható a munkatársak munkahelye - közölték.

A megállapodás a vakációjuttatás egyszeri csökkentését foglalja magában, a bércsoporttól függő mértékben. Áprilisra - a gyártás leállásának időszakára - pedig az úgynevezett jelenléti bónuszt nem fizetik ki. Ezeknek a lépéseknek köszönhetően a Mercedes-Benz gyára minden munkatársának alapbérét, valamint a 2018 végén kötött bérmegállapodás további elemeit - az ideiglenesen bevezetett egy- illetve kétműszakos gyártás ellenére - sikerül a gyár újraindítását követően is változatlanul megőrizni. A munkaidőszámla az alkalmazott munkaidőkeretben április 30-ával lezárul, és a megállapodás értelmében május 1-jétől egy új, 12 hónapos munkaidőkeret indul.

A kecskeméti Mercedes-Benz gyár több mint 4400 munkatársat foglalkoztat.

2019-ben mintegy 190 ezer Mercedes-Benz kompakt autót állítottak elő.

A gyárban a Mercedes-Benz A-osztályt, valamint a négyajtós CLA Coupé és a CLA Shooting Brake modelleket gyártják - e két utóbbit kizárólag a magyarországi telephelyen.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. nettó árbevétele 2019-ben 3,7 milliárd euró volt, 2,7 százalékkal haladta meg a 2018-ast.

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor