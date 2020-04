Elsősorban intézményi és lakossági forintkötvényekből finanszírozná az ÁKK a magasabb költségvetési hiány miatt megnövekedett finanszírozási szükségletet – idézte Kurali Zoltán, az adósságkezelő vezérigazgatójának a Reutersnek adott nyilatkozatát a Portfolio. Hangsúlyozta azt is, hogy

amíg megoldható, addig nem tervezik, hogy devizakötvényt bocsátanak ki.

Miután a kormány a GDP-arányosan egy százalékos korábbi költségvetési hiánycélt 2,7 százalékra emelte, emelkedik a nettó finanszírozás igény is. A Reuters számítása szerint

367 milliárd forintról 1200 milliárdra nőhet a forrásigény.

Jövő hétre készül el az ehhez szabott új finanszírozási terv - erősítette meg a hírügynökségnek Kurali Zoltán, ám addig részleteket nem kívánt elárulni. Azt azonban elmondta, hogy a tervet annak figyelembe vételével készítik el, hogy mostanra jelentősen visszaesett a lakossági állampapírok iránti kereslet a tavalyi kiugró forgalom után. Szerinte megoldható az új igény kielégítése az intézményi piac túlterhelése nélkül is.

"A cél továbbra is az, hogy az adósság deviza-részarányát kordában tartsuk és elsősorban az intézményi és lakossági forintpiacról finanszírozzuk az adósságot" – emelte ki Kurali. Hozzátette: a cél továbbra is 10-20 százalékos részarány a teljes adósságon belül.

A vezérigazgató azt is elmondta, hogy továbbra is készek a korábban elhatározott zöld kötvényt piacra dobni az első félévben, de ez függ majd a piaci helyzettől is. Szerinte

japán jenben vagy kínai jüanban lenne érdemes a piacra lépni ezzel.

"Soha ne mondjuk, hogy soha, de amíg forintban finanszírozni tudjuk magunkat a futamidő diverzifikációjának fenntartása mellett, addig a forintpiac az elsődleges" - mondta egy korábban nem tervezett esetleges devizakötvény lehetőségéről.

