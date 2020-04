Mindent visz a Szép-kártya és a készpénz

Bár a munkáltatók többsége idén is megtartotta a 2019-ben kínált cafeteriaelemek zömét, az adóelőnye miatt kiemelt helyzetben lévő Szép-kártya, valamint a pénzkifizetés teszi ki a teljes cafeteria-juttatások 96 százalékát - idézi a BDO Magyarország felmérését a Napi.hu. Ennek ellenére a vállalatok többsége továbbra sem tervezi cafeteriája átalakítását, racionalizálását. Ezzel azt üzenik munkavállalóiknak, hogy ezentúl sem korlátozzák a választási lehetőségeiket - mondta Nagy Petra, a BDO Magyarország cafeteria és relokációs munkatársa.

A kutatás országosan nem reprezentatív. A mintába bekerült cégeknél az átlagos havi cafeteriajuttatás 2020-ban 30 310 forint, ami éves szinten mintegy 364 ezer forint.

Továbbra is a Szép-kártya részesedése a legnagyobb az összérteken belül - lényegében azért, mert 2019 óta egyedüliként tarthatta meg kedvezményes adózását (jelenleg 15 százalék szja és 17,5 százalék szociális hozzájárulás terheli).

Sőt, még növelte is a részesedését, egészen 68 százalékra.

2018-ban még csupán 38, tavaly pedig 54 százalék volt ez az arány. A munkavállalói igényeket, szükségletet jól jelzi, hogy 2020-ban is a vendéglátás alszámla a legnépszerűbb 38 százalékkal, míg a szálláshely 23, a szabadidő alszámla súlya pedig mindössze 7 százalék.

Bár a pénzkifizetés adózása most már a munkabéréhez hasonló szintű, még mindig ez a második legnépszerűbb juttatás. Ugyan az összértéken belül csökkent a részesedése, a 2019-es 40 százalékról 28 százalékra 2020-ban, de jellemzően az alacsonyabb keresetű dolgozók körében továbbra is népszerű juttatási forma, mivel az üdülési juttatással szemben inkább a hétköznapi kiadásokat támogató, azonnal elkölthető elemeket preferálják - akár alacsonyabb összegű juttatás formájában is.

A fennmaradó 4 százaléknyi juttatáshányadon az önkéntes egészség- és nyugdíjpénztári befizetések (együttesen 2,8 százalék), helyi közlekedési bérletek térítése (1,1 százalék), bölcsődei-óvodai költségtérítés (0,6 százalék), ajándékkártya (0,2 százalék), illetve kulturális szolgáltatás és sportrendezvény-belépő (együttesen 0,3 százalék) osztozik.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay