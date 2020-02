Világritkaságot is hoz az azonnali átutalás

Napokon belül elindul az azonnali fizetési rendszer Magyarországon, vagyis 5 másodpercen belül teljesülni fognak a 10 millió forint alatti lakossági átutalások - pluszköltségek nélkül. A nyugdíj vagy a családi pótlék kifizetése azonban nem fog beletartozni ebbe a rendszerbe, és bizonyos esetekben a bérátutalás sem. A másodlagos azonosítók használatáért is kérhetnek pénzt a bankok - mondta az InfoRádiónak Bartha Lajos, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója.

Március 2-től elsősorban a lakossági ügyfelek fogják tudni használni a rendszert, méghozzá az egymásnak, valamint a vállalatok és különböző intézmények felé küldött fizetési megbízásaikban, átutalásaikban - mondta az InfoRádiónak Bartha Lajos, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója. Szavai szerint ez az első nagy lépés, amikor kinyitják a lakossági ügyfelek felé a rendszert, igaz a vállalatokat is beengedik már ettől az időponttól, de esetükben korlátozásokat vezetett be a jegybank, mivel alapvetően a vállalatok utalnak sokat.

Március másodikától csak az egyedi vállalati átutalásokat teljesíti az azonnali utalásos rendszer.

"A vállalatok nagyon sok átutalást úgynevezett kötegelt formában adnak be, vagyis egyszerre többet is beküldenek, de majd csak szeptembertől lesz lehetőségük korlátlanul megtenni ezt" - mondta Bartha Lajos.

Jellemző kötegelt tranzakciók a bérfizetések, vagy a cégek egymás közti utalásai, például amikor egy nagy cég kifizeti a beszállítóit.

A vállalati belső rendszerek jellemzően úgy vannak kialakítva, hogy nem egyesével írnak alá száz átutalási megbízást, hanem ezt egy csomagban teszik és így adják be a banknak, majd a pénzintézet "szétszedi" és egyesével küldi be az azonnali fizetési rendszerbe - magyarázta a részleteket az ügyvezető igazgató.

Az úgynevezett értéknapos átutalások - amikor előre tudjuk, hogy valamit egy adott napon ki kell fizessünk, és arra időzítve adjuk meg a megbízást -, illetve a rendszeres átutalások - tehát amikor minden hónapban ugyanazon a napon átutalással fizetjük például a villanyszámlát - ugyancsak szeptembertől kerülnek be az azonnali utalásos rendszerbe.

Ezen túlmenően a nyugdíj, a munkanélküli segély és a családi pótlék is kimarad egyelőre az azonnali utalásos rendszerből

a jegybank bejelentése szerint.

A Magyar Államkincstár (MÁK) által indított átutalások ma is az éjszakai átutalási rendszerben teljesülnek, tehát a MÁK beadja délután és másnap reggel 7-re, 8-ra megérkezik például a nyugdíjasok számlájára a nyugdíj - magyarázta Bartha Lajos. Szavai szerint ezen túl sokat nem javítana az azonnali fizetési rendszer sem, hiszen azzal, hogy mondjuk hajnali egykor kapná meg a nyugdíjas a járandóságát, túl sok előnye nem lenne. Viszont ezek magas számú tranzakciók, sokakat érintenek. Egy nyugdíjfizetési napon közel másfél millió átutalás megy, és a rendszer terhelése szempontjából ezt nagyon nehezen lehetne megoldani.

"Ezért az ilyen típusú átutalások maradnak az éjszakai átutalási rendszerben, és az még egy hosszú távú kérdés, hogy valamikor át tudjuk-e hozni ezeket az azonnali fizetési rendszerbe"

- tette hozzá Bartha Lajos.

Egy hasonló nagyságrendű tranzakciósorozat van a nappali átutalásos rendszerben, ami szintén változatlanul megy tovább: amikor a nagyon nagy vállalatok bért fizetnek.

E cégek ugyanis nem kötegelve küldik a több ezres munkavállalói körnek a fizetéseket, hanem egy külön e célra létrehozott szabványban, a csoportos átutalásban adják be a bankjuknak ezeket a megbízásokat. Mivel itt is előfordulhat, hogy egyszerre több ezer, vagy több tízezer tranzakció érkezik a bankba, amit fel kellene dolgozni, ezért szeptember elseje után sem változik a jelenlegi rendszer. "Most úgy látjuk, hogy

hatékonyabban lehet a már kialakult rend szerint lebonyolítani ezeket a fizetéseket,

és itt sincs túl sok jelentősége, hogy a dolgozó reggel 4-kor vagy 8-kor kapja meg a fizetését" - hangsúlyozta Bartha Lajos.

Másodlagos azonosítókkal is lehet majd utalni

Az azonnali fizetési rendszer indulásakor 3 ilyen azonosítót lehet hozzákötni a bankszámlánkhoz: a mobiltelefonszám, az e-mail-cím és az adóazonosító jel, vagy ha vállalatról beszélünk, akkor az adóazonosító szám - mondta Bartha Lajos. Vagyis ha azt szeretnénk, hogy aki nekünk pénzt küld, ne bajlódjon a mi 16 vagy 24 karakteres számlaszámunk megjegyzésével, akkor bankfiókban vagy az internetbanki felületünkön beregisztráljuk a mobilszámunkat, hozzákötjük a számlaszámunkhoz, és innentől kezdve elég, ha a mobilszámot adják meg az utaláshoz.

"A másodlagos azonosítók használatára nem vonatkozik semmilyen szabály, de mi úgy gondoljuk, hogy nem fognak ezért a bankok pénzt kérni

- mondta az ügyvezető igazgató. Az azonnali utalások után azért nem kérhetnek plusz pénzt, mert igazából nem változik semmi, ez egy ugyanolyan átutalás, mint eddig is volt, csak egy másik rendszerben, egy másik feldolgozási mechanizmuson megy keresztül. Mivel nem egy új szolgáltatás, ezért a a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerint kell eljárni, vagyis nem lehet újabb díjat sem felszámolni - hangsúlyozta az ügyvezető igazgató.

A bevezetést megelőző két éves előkészítés

egyik legfontosabb feladata volt annak biztosítása, hogy az azonnali utalások teljesítéséhez szükséges likviditás mindig a bankok rendelkezésére álljon,

hiszen vannak olyan fixen hosszú hétvégék, mint a húsvét, amikor a négy napig kell ezt megoldani. A rendszer úgy működik, hogy a banknak meg kell becsülnie, hogy körülbelül mennyi forgalma lesz, és ezt a fedezetet előzetesen el kell helyeznie a Nemzeti Bankban egy számlán - ismertette a részleteket Bartha Lajos. Ezt nem olyan egyszerű megbecsülni, és az sem jó, ha a pénzintézet túl sok fedezetet helyez el a számlán, mert az felesleges áldozat számára, hogy ott tartja ezt a pénzmennyiséget.

"Ezért Magyarországon a jegybank létrehozott egy olyan mechanizmust - ami, amennyire tudjuk, még sehol nincsen -, hogy munkaidőn kívül egy bank összes rendelkezésre álló fedezetét betesszük egy rendszerbe, és ha hétvégén az derülne ki, hogy a bank elszámította magát, és a szükségesnél kevesebb fedezettel készült, akkor ebből a fedezeti körből automatikusan tudunk számára hitelt nyújtani, nem is kell ezt kérnie hétvégén - mondta Bartha Lajos.

Az automatikus rendszer működtetésekor az ilyen hétvégi likviditásteremtő hitelek jóváhagyásához az adott pénzintézet valamennyi, az MNB javára zárolt értékpapírjának értékét figyelembe veszik a fedezet megállapításához. Ez pedig garantálja, hogy tényleg automatikusan tudjon működni a rendszer, és bár ezért hétfőn felszámítunk egy bizonyos díjat és lekönyvelni is ekkor fogjuk az ügyletet, de biztosítani fogja azt, hogy emiatt ne legyen fennakadás a bankoknak megadott tranzakciók elszámolásában - tette hozzá Bartha Lajos.

Nyitókép: PIxabay.com