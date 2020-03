Rákaptak az azonnali utalásra - az első tapasztalatok

Az indulás óta eltelt nyolc napban csaknem 800 ezer tranzakciót hajtottak végre az ügyfelek az azonnali fizetés rendszerében. Átlagosan egy hétköznap ez 120 ezer feletti tranzakciót jelent, de hétfőn ez majdnem 140 ezer volt, mert egy hó eleji hétköznap mindig nagyon erős - mondta az InfoRádiónak Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese. Az adatok elemzésénél meglepődve látták a bank szakemberei, hogy a tranzakciók 42 százalékát hétvégén vagy a banki munkaidőn kívül indították.

Eddig négyezer másodlagos azonosítót - többségében telefonszámot - rögzítettek és használnak a bank ügyfelei a vezérigazgató-helyettes szerint. "Annyira dinamikusan nő ez a szám, hogy lehet, hogy mire kimondom, már sokkal több van.

Mi azt látjuk, hogy az ügyfelek tapasztalatból, jó élményből adódóan egyre gyakrabban használják ezt a lehetőséget"

- tette hozzá Harmati László. Elmondta: ezek főként olyan ügyfelek, akik széles körben és aktívan végeznek tranzakciókat, elsősorban elektronikus csatornákon.

Szavai szerint az azonnali fizetési rendszer bevezetése hatalmas kihívás volt valamennyi hagyományos banknak, amelyek számlavezető rendszere önmagában nem tudta kiszolgálni a 7/24-es működés kívánalmait. Az Erstének egy komplett új, másodlagos központi banki számlavezető rendszert kellett építeni, amely a normál alap banki rendszernek a normál zárására, üzemidejének kiesésére is biztosítani tudja a mindenkor naprakész egyenlegek tartását.

"Talán nagyobb kihívás volt, mint amikor az ezelőtti elszámolási rendszerben a négyóránkénti elszámolást kellett bevezetni. Az elmúlt évünk legnagyobb informatikai fejlesztéséről beszélünk" - mondta Harmati László.

Dolgoznak azon, hogy a munkabérek átutalása az azonnali fizetési rendszerben is kivitelezhető legyen.

A munkáltatók által átadott kötegelt átutalások bevezetésére az új rendszerben előreláthatólag szeptemberben lesz lehetőség.

"Ez újabb kihívás a szektornak, még egy terhelés, de azt látom az eddigi tapasztalatok alapján, hogy az ügyfelek értékelik, hogy van egy ilyen lehetőség" - mondta Harmati László. Szavai szerint sokan mutogatják egymásnak az egyenlegeiket, az sms-eket, hogy már meg is érkezett az utalás.

Megemlítette azt is, hogy az Erste ügyfelei egymásnak már fizetési kérelmet adhatnak fel. Ez azt jelenti, hogy ha két magánszemély között van egy tartozás például, akkor egy fizetési kéréssel, akár egy telefonszám használatával az egyik fél elkérheti a másiktól ezt az összeget, úgy, hogy ő egy gombnyomással a mobilon engedélyezheti is a kifizetést, és meg is történik az átutalás.

"Azt látjuk, hogy ugyan csak pár száz Erste-ügyfél, de nagyon nagy tömegben,

több ezer ilyen tranzakciót már végre is hajtott"

- hangsúlyozta a vezérigazgató-helyettes. Ami szerinte azt bizonyítja, hogy nagyon gyorsan felfedezik az ügyfelek azt, ami kényelmessé teszi a mindennapi életüket. Ez pedig tipikusan olyan szolgáltatás: példaként azt említette, hogy nagyon egyszerűen fel lehet osztani egy vacsoraszámlát, egyszerűen rendezni lehet egy tartozást, lehet kölcsönkérni pénzt, vagy épp a gyerek szólhat a szüleinek, hogy elfogyott a pénze és be kell fizetni az edzés díját és akkor könnyen megtörténhet az átutalás.

Szerinte számtalan olyan használati lehetősége van, amelyet talán még nem is látunk. "Minket is meglepett, hogy bár nem reklámoztuk agyon azt, hogy az Ersténél lehet ilyet csinálni, próbaüzemben indultunk, de az ügyfelek mégis felfedezték és nagyon hamar elkezdték használni ebben a nagyságrendben" - tette hozzá Harmati László.

Nyitókép: Pixabay