Ekkorát hasít ki a Netflix a netes "tévétortából" - és a figyelmünkből

Egyelőre jól tartja magát a Netflix a streamingszolgáltatók háborújában a New York-i tőzsde zárása után, kedd éjjel közzétett gyorsjelentés tanúsága szerint.

A Magyarországon is jelen lévő amerikai internetes tartalomszolgáltató 8,76 millióval növelte előfizetőinek számát a december végével záródott három hónapban, bevételei éves összevetésben 30,5 százalékkal, 5,46 milliárd dollárra emelkedtek, nyeresége pedig több mint háromszorosára, közel 587 millió dollárra nőtt. Az egy részvényre jutó nyereség hígított értéke 1,30 dollárra kúszott fel, szemben az egy évvel korábbi 30 centtel.

Ezek az eredmények jobbak a vártnál. Elemzők 7,63 millió új előfizetőre és 5,45 milliárd dolláros bevételre számítottak a tavalyi negyedik negyedévről, amelyben

a Netflix két nagy vetélytársa, a Disney és az Apple is elindította saját streamingszolgáltatását

az Egyesült Államokban.

A Netflix a világ legnagyobb streamingszolgáltatója, és az évvégi ünnepi szezont is magában foglaló negyedik negyedév szokott a legerősebb lenni, mert az okostelefonok és -televíziók eladásainak növekedése általában felfelé húzza a Netflix előfizetőinek számát is. A felhasználók a regisztrációt követő első hónapban ingyen nézhetik a Netflix által kínált filmeket és sorozatokat, ezután előfizetési díj ellenében használhatják a szolgáltatást.

Az 1997-ben alapított, streamingszolgáltatást több mint tíz éve nyújtó Netflix mintegy 190 országban érhető el, az Egyesült Államokban havi 13 dollárt kér a sztenderd csomagért. Előfizetőinek száma 167 millió volt 2019 végén, ebből 61 millió az Egyesült Államokból.

A Disney+ és az Apple TV+ néven futó szolgáltatások az Egyesült Államokban novembertől elérhetőek.

A Disney+ Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon is elérhető, és a tervek szerint március 24-től Nagy-Britanniában is megjelenik. Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Írországban, Spanyolországban, Ausztriában és Svájcban is elindul a szolgáltatás. Az ára havi 7 dollár, illetve 13 dollár az ESPN+ és a Hulu elérését is lehetővé tévő csomagszolgáltatásként. Már az első napokban tízmillió előfizetőt szerzett a Disney+.

Az Apple TV+ mintegy 100 országban és régióban érhető el havi 5 dollárért cserébe, és bizonyos Apple-készülékek vásárlásakor egy év szolgáltatás ingyen jár.

Az AT&T tulajdonosa, a WarnerMedia májusban indítja az HBO Max szolgáltatást havi 15 dollár fejében.

Az egyre erősödő piaci versenyben nehéz küzdelem vár a streamingszolgáltatás úttörőjének számító Netflixre, mivel nagy kérdés, hogy hány fogyasztó hajlandó előfizetni minden szolgáltatóra, és mennyit hajlandóak erre a célra áldozni, mígnem megunják az egészet. Ebben a versenyben a Netflixnek van egy nagy előnye, mégpedig az, hogy hosszú évek óta gyűjti az adatokat a keresésekről és a megtekintett filmekről.

A tavalyi egész évben a Netflix bevételei 27,6 százalékkal 20,15 milliárd dollárra nőttek.

A nyereség 1,86 milliárd dollárt tett ki, az egy részvényre jutó higított profit értéke 4,13 centre rúgott. Egy évvel korábban 1,21 milliárd, részvényenként 2,68 dolláros nyereséget termelt a cég.

A Netflix arra számít, hogy az idei első negyedévben újabb hétmillió előfizetőt szerez. Ez a várakozás szerénynek tűnik az elemzők 8,82 milliós átlag-előrejelzéséhez képest, és ez magyarázza, hogy a vártnál jobb tavalyi eredmények dacára előbb 2,5 százalékos mínuszba került, majd után indult emelkedésnek a Netflix árfolyama a New York-i tőzsdén a zárást követő elektronikus kereskedésben. Szerdán, nyitás előtt öt órával 2,19 százalékos pluszban, 345,51 dolláron állt az árfolyam, ami nagyjából azonos az egy évvel korábbi szinttel.

Nyitókép: Herbert Neubauer