Trump szeme láttára keveri a kártyákat a FED

A FED-kamatdöntés előtt szinte konszenzus volt Amerikában arról, hogy az intézmény kamatot fog csökkenteni, "96 százalék, ez igen magas arány", mondta az InfoRádióban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. "Ezek közül 20 százalék azt gondolta, hogy a csökkentés nem 25, hanem 50 bázispontos lesz. Ez nagyon szokatlan lett volna, mivel az elmúlt évtizedben ilyet nem csinált a FED. Végül azonban nem ez történt, bevált a papírforma, és a 2,00-2,25 százalékos sávba csökkent a kamat".

Ám nem is ez volt az igazán érdekes, emelte ki Korányi G. Tamás.

"A FED sajtótájékoztatóján az elnök nem azt mondta el, amit vártak tőle, vagyis hogy ez egy kamatcsökkentési sorozat első lépése, pedig a piac az idei évre a mostanival együtt két vagy három kamatcsökkentést várt. Ezek után viszont az is bizonytalan, hogy lesz-e még egy kamatcsökkentés, ugyanis azt hangsúlyozta, hogy ez nem sorozat kezdete; adatvezérelt üzemmódban döntenek, attól függően határoznak a további élénkítés szükségességéről, hogy milyen inflációs, foglalkoztatási és gazdaságnövekedési adatok jönnek" - idézte fel Korányi G. Tamás. Azzal, hogy a FED-elnök Jerome Powell utalt beszédében arra, hogy a gazdaság alapvetően jó állapotban van, még Donald Trump amerikai elnökkel is vitába szállt, ő ugyanis - szokatlan, a FED függetlenséget eléggé sértő módszerekkel, például Twitter-üzenetekkel - egy erőteljesebb kamatdöntésre próbálta rávenni a jegybank szerepét ellátó FED-et - mondta Korányi G. Tamás. Hozzátette azonban, hogy nem mentek szembe az elnöki elvárásokkal, a kamatdöntés ugyanis megtörtént. A piac ugyanakkor most azt gondolja, hogy a FED mégsem fog olyan keményen kamatot csökkenteni, mint ahogy korábban várták, ezért a dollár erősödik, a részvénypiac visszaesik - a szerdán 300 dollárt esett a Dow Jones.

A szakértő azt mondta, most "ügyesen keverte a kártyákat a FED, továbbra is nála vannak a lapok, de majd meglátjuk, mit húz elő a kalapból két hónap múlva".

