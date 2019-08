Méhhullákat vizsgáltak: újabb borzalmas mérgezés

Több somogyi méhész jelzett méhpusztulást az elmúlt hetekben. A napokban Visnyeszéplakon, Miklósiban és Segesdben történt mintavétel. A hatóságok a méhhullákból és a környékbeli növényekből is vettek mintákat, ezeket a központi laborban vizsgálják.

Az egyik, az ügyben érintett méhész a lapnak elmondta: évek óta visszatérő probléma, hogy ha nem természetes növénykultúráról gyűjtenek méheik, akkor az állomány egy része elpusztul. Az eset idén is a napraforgó virágzásának idején történt. A környező napraforgó táblán több méhhullát is találtak, ezekből a növényekből is vettek mintát a hatóságok, amelyek eredményét jövő év elejére ígérték.

Nagy Csaba, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadója a sonline.hu kérdésére elmondta: a somogyi méhészek által jelzett állománycsökkenés oka egyelőre még nem ismert. Megjegyezte: az előző évekhez képest idén nem kaptak több jelzést.

A Somogy Megyei Kormányhivatal azt közölte, hogy 2019 nyarán több bejelentés is érkezett hozzájuk méhpusztulás miatt. Megtörténtek a helyszíni mintavételek az elpusztult méhekből és a vélelmezhetően a méhekre veszélyes növényvédő szerrel kezelt növényállományból három kilométeres körzetben. Jelenleg a Nébih laboratóriumában vizsgálják a mintákat.

