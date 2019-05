Irgalmatlan kipusztulási hullám köszönt a Földre

15 ezer tudományos cikk hároméves felülvizsgálatával átfogó jelentés készült; azt mutatja be, hogy az emberiség milyen hatással volt az elmúlt fél évszázadban az ökoszisztémára. A biológiai sokféleség romlásának mértékét felmérő jelentés elkészítésében magyar tudósok is jelentős szerepet vállaltak. A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai, köztük Báldi András is részt vett munkafolyamatban.

"Az IPBESZ működése hasonló az IPCC klímavédelmi tanács munkájához. Nagyon lényeges, hogy ez a testület kormányközi. Ez kérte fel a tudósokat a jelentés elkészítésére."

A Föld becsült nyolcmillió növény-, rovar- és állatfajából mintegy egymilliót veszélyeztet a kihalás - emelte ki Báldi András.

"A bolygó háromnegyede az emberi tevékenység igen erős befolyása alatt áll. Az elmúlt évtizedekben háromszorosára nőtt a mezőgazdasági termelés,

nagyon oda kell figyelni az édesvizeinkre, a szántóföldek degradációja pedig már a területek negyedét érinti" - mondta el.

Báldi András hozzátette: a jelentés arra a következtetésre jutott, hogy az emberi közösségek jövőjéhez szükséges ökoszisztémákat az összeomlástól csak a globális gazdasági és pénzügyi rendszer széleskörű megváltoztatása óvhatja meg.

"A tanulmány úgy találta, hogy mintegy

egymillió állat- és növényfaj van veszélyben a következő évtizedek során,

amennyiben nem változik a fejlődés fő iránya" - figyelmeztetett Báldi András, aki szerint

mindennapi életünk megváltoztatása nélkül ezeket a környezeti problémákat nem lehet megoldani.

Az emberi civilizáció természetkárosító hatásait felmérő jelentést a múlt heti párizsi tanácskozás után 130 ország, köztük az Egyesült Államok, Oroszország és Kína delegációi is elfogadták.

Nyitókép: Pixabay