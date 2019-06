Párbeszéd a gazdaságról: magában nem segít az azonnal átutalás

Jövő hónap elejétől indul az azonnali fizetés rendszere tesztüzemmel, az éles rendszer pedig 2020. március 2-tól érhető majd el a lakossági és vállalati ügyfelek számára Magyarországon – jelentette be még május végén a módosítást a Magyar Nemzeti Bank. Már idén július elsejétől a rendszer éles tesztüzemben működik majd, de csak a bankoknak – mondta a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője.

Varga Lóránt elmondta, a bankok informatikai rendszerét és a központi rendszert is fejleszteni kellett, utóbbit a GIRO Zrt.-nek és az MNB-nek. 2018 végére már majdnem teljesen elkészült a tesztkörnyezet, a bankok el tudták kezdeni a tesztelést, és jegybank is kipróbálhatta központi rendszerét.

"Ez január óta zajlik, most július elsején indul az éles próbaüzem. Ez azt jelenti, hogy már nem a GIRO-nak a tesztkörnyezete működik, hanem a valós rendszer, amelyen március 2-tól már az ügyfelek átutalásai is menni fognak. A bankok ehhez már a valódi, éles rendszerükkel tudnak csatlakozni, így július elsejétől valós tranzakciók fognak végbemenni. A fő különbség a majdani teljes funkcionalitású működéshez képest, hogy az ügyfelek tranzakciói még nem kerülnek be a rendszerbe, csak a bankok küldözgetnek egymás között alacsony összegű tételeket" - mondta Varga Lóránt.

Szabó Dávid, a Hold Alapkezelő portfóliókezelője azt mondta, Európában már vannak olyan országok, ahol működnek azonnali fizetési rendszerek, többnyire azonban – a magyarországitól eltérően - nem kötelezően vezették be. Megfogalmazása szerint azonban jó irány a kötelező bevezetés, mert a bankok jobban rákényszerülnek az innovációra és a digitalizációra. Kedvező továbbá az is, hogy a magyar azonnali fizetési rendszer a 10 másodperces teljesítési időt előíró euróalapú szabvány helyett Magyarországon 5 másodperces lesz.

"Az azonnali fizetés segíthet itthon a készpénzhasználat visszaszorításában is, de a magas készpénzhasználat elsődleges oka a tranzakciós illeték, amit most húszezer forintig elengednek, de nagyon fontos lenne, hogy a lakossági tranzakciók illetékmentesek legyenek, mert amíg ez van, nagyon erős ellenösztönző arra, hogy átutalással igyekezzünk kiegyenlíteni számlákat" - mondta Szabó Dávid.

