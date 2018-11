Október óta hatalmas a vásárlókedv a hazai tőzsdén

Október óta jó tendenciát mutat a Budapesti Értéktőzsde.

"Az idei évet 39 300-zal kezdte a BUX, februárban volt egy rövid, 40 ezer fölötti csúcs, utána pedig rossz idők jöttek, kora ősszel 36 ezer alatt is volt az index" - idézte fel Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádiónak. Ehhez képest az utóbbi hetekben megtáltosodtak a papírok, még ha mindegyik más-más ok miatt is.

A szakértő szerinte nincs is olyan papír, ami nagyon szenvedne, még a Waberer'st is segíti a dízelárcsökkenés.

"Úgy tűnik, a 40 ezres határt napokon belül át tudjuk lépni, ha nem történik semmi az év utolsó heteiben."

Korányi G. Tamás megítélése szerint

megváltozott a fejlődő piacok kockázatértékelése, és "a harmadik negyedéves magyar GDP-adat is meggyőző volt".

A jelentős vásárlókdevben - mint rámutatott - körvonalazódik, hogy mely hazai papírokat veszik magyarok, melyeket külföldiek, illetve a magyar befektetők milyen külföldi papírokba invesztálnak.

Nyitókép: MTVA / Jászai Csaba