Párbeszéd a gazdaságról: a népességcsökkenés veszélyei

A gazdasági növekedés mellett az inflációra is hatással van a társadalom elöregedése, a demográfia folyamatok kezelésben pedig számos, most még nem látható költségelemmel is számolni kell - állapították meg az InfoRádiónak nyilatkozó szakértők.

A Magyar Nemzeti Bank nemrég közzétett inflációs jelentése is kiemelten foglalkozik a népességcsökkenés hatásaival, és bár nem egyértelmű, hogy a negatív gazdasági folyamatoknak milyen hatásuk van a pénzromlásra, összességében mégis elsősorban az infláció növekedését várják a társadalom elöregedésével párhuzamosan – összegezte Baksay Gergely, a Magyar Nemzeti Bank költségvetési elemzési igazgatóságának vezetője.

"Az idősebb korosztályoknak magasabb a fogyasztási rátájuk, hiszen ők már kevésbé megtakarítók, ez összességében növelni fogja az inflációt. Az öregedés részben a várható élettartam növekedéséből fakad, ezzel együtt az egészségesen várható élettartam is nő, ami viszont növeli azt is, hogy mennyi ideig munkaképesek az emberek. Ez részben ellensúlyozza az öregedő társadalom hatását, részben pedig lehetnek külső lépések, mint például most az, hogy a nyugdíj mellett foglalkoztatottak adóterhelése csökkenni fog" - mondta Baksay Gergely.

Szabó László, a Hold Alapkezelő elnöke azt mondta, a demográfia folyamatok kezelésben több, most még nem látható költségelemekkel kell számolni. Arra figyelmeztetett, hogy komoly hitelállományok alakultak ki a fejlett országokban, és részben a fejlődőkben is, ezeknek egy része látható a statisztikákban, más része viszont mérleg alatti tétel, ezt valahonnan össze kell szedni.

"A szociális rendszerek jövőbeli kifizetéseinek mára kiszámított értéke is őrületes nagy szám, ezért ha a demográfiánk nem változik lényegesen, akkor az egyre kevesebb ember az egyre növekvő adósságot képtelen lesz kifizetni. És ha ezt a problémát a piac oldja meg, az nagyon durva lesz" - mondta Szabó László.

