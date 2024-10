Berobban egy új koronavírus-variáns, ezek a tünetei

A WHO szerint az XEC az omikron variánsból alakult ki, a KS.1.1 és a KP 3.3 variánsok rekombinációjával. Szeptember végén-október elején az XEC csupán a megbetegedések 5 százalékáért felelt, október közepére azonban ez a szám 11 százalékra nőtt, vagyis a hozzá köthető esetek száma ugrásszerűen megnőtt.

Mint a 24.hu írja, a szakértők úgy gondolják, hogy az XEC gyorsabban terjed más variánsoknál, és előbb-utóbb akár át is veheti a KP 3.1.1 helyét a legdominánsabb variánsként.

A WHO ezeket a tüneteket tartja számon a XEC variánssal kapcsolatban:

láz,

hidegrázás,

köhögés,

légszomj,

izomfájdalom,

torokfájás,

orrfolyás,

hányinger,

fejfájás,

hasmenés,

változások a szag- és ízérzékelésben,

kimerültség.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Intézet legutóbbi, 41. hétre vonatkozó összeállítása szerint itthon a szennyvíz mintákban országos átlagot tekintve 2024 januárjában szinte kizárólagossá vált a JN.1 variáns leszármazási vonala (a BA.2.86 alvariánsa), azon belül is a KP.3 alvariáns a domináns. Több mint egy hónapja (a 35. héttől hazai szennyvizekben is kimutatható a világszerte terjedő XEC alvariáns is.

A szakemberek ajánlása szerint egyébként a veszélyeztetett csoportokba tartozóknak – 65 év felettiek, krónikus betegek – ajánlott évente felvenni az ismétlőoltásokat, illetve azoknak is, akik gyakran tartózkodnak ilyen személyek körében, nehogy maguk vigyék be közéjük a fertőzést.