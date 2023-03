Lenyúlják az Apple remek ötletét az android számára

Mini kapszulának nevezi a Realme azt a megoldást, ami látszólag elrejti a frontoldali érzékelőket a napokban bemutatott C55 okostelefonon - írja a hvg.hu.

Az "ötlet" egyértelműen az Apple-től jön, a mini kapszula ugyanis szinte a megszólalásig emlékeztet a Dynamic Islandre.

Ez a szenzorsziget mutatja a telefon töltöttségét, figyelmeztetést jelenít meg, ha lemerülni készül az akku, és – elvileg – látható rajta az adatfogyasztás, a napi lépésszám és a napi sétaút is. Azért csak elvileg, mert ezek most még nem elérhetők, majd később érkeznek egy OTA frissítéssel – írja a GSM Arena, ahol a telefon további adatait is közlik.

Nyitókép: Unsplash.com