Meghalt Vivienne Westwood

"Békében és családja körében", a Londontól délre található claphami otthonában hunyt el Vivienne Westwood divattervező

Az 1970-es években az androgün ruháival, a szlogenekkel ellátott, feliratos pólóival és a provokatív, fesztelen, kompromisszumok nélküli stílusával hívta fel művészetére a figyelmet.

Általános iskolai tanárként kezdte a pályafutását, de a hetvenes években a butikja már a londoni punk szcéna egy fontos találkozóhelye volt. Vivienne Westwood emelte be a mainstreambe a punk és a new wave stílusjegyeit. A klímaváltozás ügyét a kifutón, a divatshow-kon is megjelenítette.

Az angol királynő a legmagasabb női lovagi rangra, a Dame rangra emelte 2006-ban a divatért tett szolgálataiért.

