Itt az 2023-as év színe!

A Viva Magenta a bíborvörös egy árnyalata, amely a meleg és a hideg között egyensúlyoz. A Pantone szerint szokatlan árnyalat, melyet szokatlan időkre terveztek.

"A Viva Magenta bátor és nem ismer félelmet, lüktető szín, amelynek túláradó ereje optimizmust és örömöt sugároz. Erőteljes és erőt adó, élénkvörös, amely korlátok nélküli kísérletezésre és önkifejezésre ösztönöz. Ez a határtalan árnyalat mindenkit felráz" – szól a közlemény, melyet a CNN idézett.

A Pantone által merésznek, szellemesnek és befogadónak nevezett Viva Magenta a korábbi év színeihez hasonlóan a legújabb trendeket hivatott tükrözni olyan ágazatokban, mint a divat, a szépség, a technológia, a design és a lakberendezés.

Az árnyalatokat évről évre

a korszellem megragadására választják ki.

A bizonytalansággal jellemezhető években ez gyakran olyan színt jelent, amely megnyugtat vagy lelkesít.

An unconventional shade for an unconventional time:

a new vision. Color of the Year 2023: PANTONE 18-1750 Viva Magenta



Vibrating with vim and vigor, a shade rooted in nature descending from the red family demonstrating a new signal of strength.https://t.co/vxEQlBykRT#Pantone pic.twitter.com/pRIP6bI2NH — PANTONE (@pantone) December 2, 2022