Saját vezetői szerepéről szavaztat Elon Musk a Twitteren

Elon Musk adott pár órát követőinek arra, hogy eldöntsék, őt akarják-e a látni a cég vezetőjeként - ahogy később írta, vigyázzanak, mit kívánnak, mert teljesülhet.

Azt is itt jelentette be, hogy a továbbiakban a jelentős változásokkal kapcsolatosan is szavazást fognak tartani - írja a BBC.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

A Twitter egyik alapítója sem értette

A voksolást azt követően rendezik, hogy a Twitter korábban bejelentette, tiltani fogja a más platformokról származó linkek terjesztését saját felületén. A Facebook vagy az Instagram mellett a Truth Social és a Mastodon felületére irányító hivatkozások megosztásának tilalmát is jelentette ez egyben.

A cég korábbi vezetője és társalapítója, Jack Dorsey egykérdéses kommentet írt a bejelentés alá:

"Miért?"

Volt olyan felhasználó is, akit még azelőtt tiltottak le a platformon az új szabály feltételezett megsértéséért, hogy azt kihirdették volna.

Felfüggesztés járt volna érte

A Mastodon linkjeit már korábban tiltani kezdte az oldal, azt követően, hogy a Twitter Musk általi felvásárlását követően sok felhasználójuk költözött át arra a platformra. A tervek szerint azokat, akik ilyen linket posztolnak,

annak törlésére kértek volna fel, vagy ideiglenesen kitiltják őket a Twitterről,

a sorozatos szabályszegés eredménye ugyanakkor a végleges fiókfelfüggesztés lett volna.

Néhány órával a bejelentés után már azt válaszolta Musk egy felhasználónak, hogy a Twitter Blue előfizetők időnként megoszthatnak linkeket, de ingyenes felhasználók nem.

Aztán az egészet törölték

Végül alig 24 órával a bejelentést követően a Twitter a tiltással kapcsolatos döntése eltűnt az oldalról, és a TwitterSupport bejegyzése, valamint az ahhoz kapcsolódó kommentek sem érhetők már el az oldalon a témában - írja a CNN.

A TwitterSafety fiók is indított egy szavazást, amelyben arról kérdezik a felhasználókat, hogy a platformnak "legyen-e olyan irányelve, amely megakadályozza más közösségi média reklámozását".

Should we have a policy preventing the creation of or use of existing accounts for the main purpose of advertising other social media platforms? — Twitter Safety (@TwitterSafety) December 19, 2022

Nyitókép: MTI/EPA/Alexander Becher