Óriási átalakítást tesztel az Instagram

Azután, hogy a Metánál nyilatkoztak a Facebook hírfolyamának teljes átszabását tervbe vevő projektről, amellyel bevallottan a TikTok sikerére próbálnak reagálni, másolva annak ajánlási módjait. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a Facebook kevesebb bejegyzést mutatnak a hírfolyamban a kedvelt-követett oldalaktól és több "idegen" tartalmat a korábbi tevékenységet figyelembe vevő algoritmusok alapján.

Most Mark Zuckerberg jelentette be, hogy az Instagramon is kísérleteznek egy újdonsággal. Az indulásakor a négyzet alakú képek használatát a zászlajára tűző alkalmazást többször is átszabta már a Facebook, amióta megszerezte magának. Most a megszokott képfolyamának lecserélésével kacérkodik az Instagram, szűk körben hamarosan megkezdődik

a teljes képernyős verziójának tesztelése

- tudósított az Origo. Zuckerberg szerint egyelőre csak puhatolózásról van szó, az Instagram mindenképp szeretne visszajelzést kapni azoktól, akiknél a következő időszakban váratlanul az új képfolyam tűnik fel a megszokott helyett.

Az is kiderült, hogy nem kívánja lábon lőni magát a szolgáltatás, a radikálisan eltérő kinézetű képfolyam célja az új tartalmak felfedezése, nem pedig az Instagram sírba tétele.

