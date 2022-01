Változtatást javasolnak a gyerekekkel való kommunikációban a pornó miatt

A tizenegy év alatti angol gyerekek fele látott már pornográf tartalmat a CNN cikkében ismertetett kutatások eredményei szerint, ezért lenne fontos hamarabb, akár 8-9 évesen felvilágosítani őket azok létezéséről.

Az angliai gyermekjogi biztos egy idősebb tinédzserekből álló csoporttal közösen készített útmutatót arról, hogy a szülők hogyan tudnák a legjobban kezelni a szexszel kapcsolatos kérdéseket: az idősebb gyermekek javaslata szerint azelőtt kell a témát felhozni, hogy a gyerekek saját okostelefonhoz jutnának.

Az első saját okostelefon előtt kell róla beszélni

Az egyik fiatal szerint a legjobb időpont a szülők számára arra, hogy a pornóról beszélgessenek, fiúk esetében kicsit korábban van, mint a lányoknál.

"Tapasztalataim szerint a fiúbarátaim határozottan korábban látnak pornót, mint a lánybarátaim. Van, aki már negyedikes korában" – mondta el.

Másikuk szerint fiatalon az ember nem feltétlenül van tisztában azzal, mi a helyes és a helytelen, ezért csak követi azt, amit a pornóoldalakon lát.

A gyermekjogi biztos jelentése szerint sok gyermek véletlenül botlik bele az online pornográfiába.

Nem szabad a gyermeket hibáztatni

A szextinggel, azaz a küldő felet meztelenül vagy hiányos öltözetben bemutató képek megosztásával kapcsolatosan a testület ara jutott, a fiatalok számos okból követik a képek és videók küldésének gyakorlatát. Ezek közt van a kortársak nyomása, a megerősítés igénye, a kapcsolaton belüli előrelépés vágya, illetve a kényszerítés és a manipuláció is.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szülők lehetőség szerint kerüljék el a gyermek hibáztatását és nyugodtan tegyenek fel nyílt kérdéseket, próbálják megérteni, hogy milyen kontextusban készült a kép vagy videó, miért, és miért osztották meg azt. Ez segít abban, hogy a szülő megfelelő módon tudjon reagálni.

A megkérdezett tinilányok arról is beszéltek, hogy

az idősebb fiúk pornóvideókat küldenek nekik iskolában,

ami a lányok számára ijesztő és nyugtalanító lehet. Véleményük szerint az érintett fiúk szüleinek el kellene beszélgetniük gyermekükkel a tett helytelenségének okairól.

Bátorság kell ahhoz, hogy egy gyermek erről beszéljen

Zaklatást jelent az is, ha valakit átszexualizált nyelvezetet használva zaklatnak, de a szexuális múlt vagy irányultság felfedése is komoly nyomást gyakorol a gyerekekre is. Jobb ezekről biztonságos térben már azelőtt beszélni velük, mielőtt esetleg az derülne ki, hogy érintettekké váltak, de nem mernek beszélni a dologról.

Nagy bátorság kell ugyanis ahhoz, hogy ilyesmit a gyermek szóba hozzon.

A jelentést azután hozták nyilvánosságra, hogy

Billie Eilish énekesnő nyilvánosan beszélt arról, hogy 11 éves korától pornófüggő volt,

ami rémálmokat okozott neki és később párkapcsolataira is kihatott. A CNN cikke szerint az énekesnő szégyelli magát azért, hogy elfogadhatónak tartotta a pornófogyasztást, amely szavai szerint károsította az agyát. Később aktív szexuális életet élve azért nem mondott nemet olyasmire, amit igazából nem akart, mert azt hitte a korábban látott filmek alapján, hogy ennek kellene vonzania őt.

(Nyitóképünkön Billie Eilish amerikai énekesnő érkezik a 92. Oscar-gálára a hollywoodi Dolby Színházban 2020. február 9-én.)

Nyitókép: MTI/EPA/Davis Swandon