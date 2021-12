Többen hívják a lelkisegélyt az ünnepek alatt

Sokaknak nem boldog a karácsony. Az ünnepek időszaka mentálisan megterhelő lehet, az ajándékvásárlás a főzés és a rokonlátogatás számos családban stresszt okoz - hívja fel a figyelmet Belső Nóra pszichiáter.

Azok, akik elfelejtik a megfelelni akarási kényszereket és úgy tekintenek az ünnepre, mint egy lehetőségre, hogy kicsit a hétköznapokból kilépjenek, azok járnak a legjobban.

A magány miatt sokan szorongást depressziót élnek meg a karácsonyi ünnepek alatt, ráadásul ez nemcsak az egyedül élőket sújtja - a nem megfelelő családi légkör, a rossz párkapcsolat is okozhat ilyen érzéseket, de Belső Nóra szerint az enyhíthető, telefonon vagy online módon is távolról is lehet ápolni a szeretetkapcsolatainkat.

A telefonos lelkisegély szolgálatokat már karácsony előtt is többen keresik.

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke szerint 10-15 százalékos emelkedés van, és a hivás tartalmakban az ún. érdemi hívások száma jóval magasabb, vagyis kevesebb a hecc- vagy zaklatóhívás karácsony tájékán.

Dudás Erika elmondta, hogy a karácsonyi időszakban hozzájuk is elsősorban a magány és a párkapcsolati problémák miatt telefonálnak, de tavaly azért is rengeteg hívás érkezett, mert a járvány miatt sokan nem tudtak találkozni a szeretteikkel.

„Nagyon sokan elmondanánk a fájdalmainkat, a problémáinkat valakinek, de nincs kinek.

Ha ez személyesen nem oldható meg, akkor ott a telefon. És mi lehet, hogy nem vagyunk láthatóak, de nagyon jól hallhatóak vagyunk. Ez anonim módon való beszélgetés, lehet, hogy így könnyebb azokról a fájdalmakról beszélni, amit a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, barátoknak nehezebben mondanak el” – fejtette ki.

A magány miatt nemcsak a 60 év felettiek, de nagyon gyakran a középkorúak is hívják a telefonos lelkisegély-szolgálatokat. Az öngyilkosság miatt segítséget kérők aránya azonban karácsonykor nem nő.

Nyitókép: Pixabay.com