Újabb helyeken tűnt fel a fekete párduc

Pár nappal ezelőtt Kiskunhalason bukkant fel egy fekete párduc, nagy riadalmat okozva. Az állatot szerdán Kecskeméten látták.

"Először csak egy mozgó fekete foltra lettem figyelmes, azt hittem egy őz vagy egy kutya lehet. Aztán elővettem egy nagy teljesítményű fényképezőt, és ráközelítettem. Akkor láttam, hogy valószínűleg a párduc járkál erre – mondta a Hírös.hu-nak Ugrina Csaba, aki a Ritz üzeménél látta a nagymacskát. Az állat az M5-ös felé haladt.

A férfi azonnal értesítette a rendőrséget. A helyszínre érkeztek a Kecskeméti Vadaskert szakemberei is. Beszéltek a szemtanúval, megvizsgálták a képeket is, ez alapján nem tartják valószínűnek, hogy a Kiskunhalason látott párduc volt Kecskeméten, de ezt nem is zárhatják ki teljes bizonyossággal.

Később, szintén szerdán Ballószögön is látni vélték a fekete párducot: a Wéber kanyarban ugrott át egy busz előtt.

Nyitókép: pixabay