Újra feltűnhetett a rejtélyes fekete párduc – videók

Ezúttal Szolnok és Újszász között látták a fekete párducot, amely először december elején tűnt fel Magyarországon. Both Zoltán vadállatbefogónak szóltak az észlelésről ismerősei, és videókat is küldtek neki az esetről – írja a Blikk, amely közzé is tette a felvételeket.

„Még én is néztem egy nagyot, pedig ezzel foglalkozom. Ha bárkiben kétely merült volna fel, hogy a most már majdnem egy hónapja Magyarországon kóborló állat vajon csak egy jól meghízott fekete macska vagy egy párduc, ez a 100-150 méterről készült videó kétséget kizáróan bemutatja, hogy az utóbbi. Ez nem egy kövér macska, ekkora állatot én sem gyakran látok - mondta a lapnak a szakértő, aki szólt ismerőseinek, azonnal riasszák a 112-t, amit meg is tettek.

A párducot december elején Kiskunhalason, majd 22-én Kecskeméten is látni vélték. Hétfőn pedig arról számoltunk be, hogy egy ismeretlen állat ölt le birkákat Bugac határában.

Nyitókép: pixabay