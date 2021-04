Videón a 80 kilós budapesti újszülött elefánt első lépései

Kiselefánt született a budapesti állatkertben. A nagyjából 80 kilós borjú születéséről kisfilmet is közzétettek, és csütörtökön az intézmény közösségi oldalán élő bejelentkezésben mutatják be.

A szakemberek tavasz közepére várták az ellést, március közepe óta folyamatos ügyeletet tartottak az elefántok körül az éjszakai órákban is, a tapasztalatok szerint ugyanis a legtöbb elefántborjú az éjszaka második felében születik. Az új jövevény szombaton hajnalban jött világra – közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Az ellés viszonylag gyorsan, komplikáció nélkül zajlott. Az állatkert videóján láható, hogy az anya kicsit megrugdossa az újszülöttet, ami normális viselkedés az anyaelefántoknál, hogy a magzatburkot eltávolítsák a kicsiről.

Az újszülött, nagyjából 80 kilós kiselefánt nem sokkal később sikeresen lábra állt, az emlőket is megtalálta és táplálkozni kezdett.

Az ázsiai elefántok vemhességi ideje 22 hónap körüli, az újszülöttek súlya általában 70 és 100 kilogramm között alakul. Az állatkert új kiselefántjának

anyja, Angele idén lesz húszéves, Franciaországban született és 2010-ben érkezett Budapestre.

Assam, az apa egy évvel idősebb, Angliában született és 2009 óta él a magyar főváros állatkertjében. Angele és Assam nászából korábban kétszer született utód.

Természetes körülmények között az elefántcsordákban a felnőtt állatok mind nőstények, az elefántbikák pedig magányosan élnek, csak párzási időben találkoznak a tehenekkel. Az állatkertekben is az a szokás, hogy az apákat különválasztják a kiselefántoktól. Az öttonnás Assam azonban kifejezetten jó apának számít, jó kapcsolatban van a kicsikkel, szívesen játszik, pancsol velük. Ennek ellenére amíg az újszülött nagyon kicsi, Assamot elővigyázatosságból külön helyezik el. A közlemény kitér arra, hogy a gondozók megfigyelése szerint Arun, Angele előző, 2017 novemberében született borja érdeklődik kistestvére iránt. Zászlósfarkú gereza született Nyíregyházán A Nyíregyházi Állatparkban tizenhat napja született zászlósfarkú gereza (Colobus guereza) kapaszkodik anyjába. A Közép-Afrika egyenlítői területein élő főemlősöket feltűnő megjelenésük miatt száz évvel ezelőtt csaknem a kipusztulás fenyegette. Fehér szőrgallérjukat az afrikai törzsek fejdísz készítésére használták, és Európában is nagy volt a kereslet a bundájuk iránt. A védelmi intézkedéseknek köszönhetően mára állományuk stabilnak mondható, de a faj fennmaradását napjainkban is az orvvadászat és az élőhelyek elvesztése veszélyezteti. MTI/Balázs Attila A fél évig tartó vemhesség után, két és fél héttel ezelőtt világra jött utód legfeltűnőbb sajátossága a szüleitől eltérő szín: míg az ivarérett egyedek sötét színűek, a kis újszülött hófehér bundájú – mondta el Révészné Petró Zsuzsa, a park oktatási osztályvezetője. A sóstógyógyfürdői állatparkban az Európai Fajmegőrzési Program keretében él egy tenyészcsapat, amelynek a kis gereza születésével már öt tagja van. Az apróság szőrzete két-három hónap elteltével fokozatosan fog megváltozni, félévesen már ugyanolyan szőrzettel büszkélkedhet majd, mint a felnőtt egyedek: fekete arcát fehér szakáll keretezi majd, valamint oldalán és farkán is meg fog jelenni a névadó fehér szőrdísz – tette hozzá a szakember.

A Közép-Afrika egyenlítői területein fekvő bambusz- és esőerdőkben élő majmok nappali életmódot folytatnak és elsősorban levelekkel táplálkoznak. Ehhez alkalmazkodva a gyomruk sokkal inkább a kérődző patásokéhoz hasonlít, mint a többi főemlőséhez, emiatt állatkerti takarmányozásuk speciális, sok lombot és magas rosttartalmú zöldséget fogyasztanak.

A főemlősök legjellemzőbb ismertetőjele, az oldalukon végighúzódó tetszetős fehér sörény nem csak impozáns látványt nyújt, de a helyváltoztatásban is fontos szerepe van: a lombkorona szintjén mozgó állatok kitárt végtagokkal, vízszintes testtel ugranak le a magasból, az oldalukon lévő, zászlószerű szőrgallér pedig ejtőernyőként csökkenti az esés sebességét.

Csütörtökön 11 órától élőben jelentkeznek be az elefántoktól az állatkert hivatalos Facebook-oldalán. Mivel az állatkert november 11. óta zárva tartó kapui hamarosan újra megnyílhatnak a látogatók előtt, a kiselefántot a nagyközönség a közeljövőben a helyszínen is megtekintheti. Erről, illetve az újranyitás részleteiről az elkövetkező napokban tájékoztatja az állatkert a nyilvánosságot.

Az állatkert alapítványa már a babavárás időszakában bejelentette, hogy egy speciális "elefánt babamérlegre" vár adományokat az állatkert támogatóitól. Ezzel a mérleggel nemcsak a kiselefánt gyarapodását, fejlődését lehetne nyomon követni, hanem a felnőtt állatokat is le lehetne mérni vele. A támogatások fogadására külön felületet hoztak létre az állatkerti alapítvány honlapján.

