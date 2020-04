Egy dolog garantált a válság közepette is a Szegedi Vadasparkban

A Szegedi Vadaspark, hasonlóan más magyarországi állatkertekhez, komoly anyagi gondokkal küzd, miután a legnagyobb bevételi forrása a jegyekből származik, ami jelenleg a járványhelyzet miatt teljesen kiesett, a tartalékaikat pedig lassan felélik.

Ugyanakkor némileg szerencsés helyzetben érezhetik magukat – mondta az InfoRádiónak nyilatkozó ügyvezető igazgató –, hogy a fenntartó, Szeged városa annyiban kisegíti őket, hogy valahogy átvészeljék ezt az időszakot, ennek ellenére mindenképp szükségük lenne további segítségre is, miután komoly fejlesztésekben van a park, amit szeretnének befejezni.

Az állatok azonban nem fognak éhezni, garantálta Veprik Róbert, és arról sincs szó, esetleg ritkítani kényszerülnének.

A zárlat körülbelül 100 millió forint nagyságrendű kiesést eredményez a Szegedi Vadasparknak, amit vélhetően a későbbiekben sem fognak tudni visszahozni – tette hozzá az igazgató, arra is emlékeztetve, hogy a március 15-től kezdve indult voltna a park leglátogatottabb időszaka. A parkban 204 állatfaj mintegy 1500-2000 példánya kap helyet, vagyis mindenképp egy komoly gyűjteményről van szó.

Veprik Róbert arra is kitért, hogy a kiváló és régóta összeszokott gondozószemélyzetből szerencsére ezidáig senkit nem kellett elküldeni, de nem is szeretnének megvállni senkitől, hiszen a járvány után, amikor újra kinyit majd az állatkert, ugyanúgy szükség lesz a munkájukra.

Szerencsére takarmányból is jól áll a vadasápark, mert azt jó előre beszerezték, amikor a legkedvezőbben lehetett hozzájutni, így akár nyár közepéig is kihúzhatják. De megfelelő húsmennyiséghez is hozzá tudnak jutni a ragadozók számára – ismertette a szakember, hozzátéve, hogy sok termelő a selejtesebb áruját is felajánlotta a számukra, amit nem tudnak értékesíteni.

Az ügyvezető igazgató végül megjegyezte, a saját bevételeikből és megtakarításaikból május 5-ig tudják az alkalmazottakat fizetni, azonban a fenntartó jelezte, hogy a vadaspark megkapja azt a támogatást, ami a fenntartáshoz a legszigorúbban szükséges, ezáltal

július 5-ig a kollégák bére és az állatket fenntartása biztosított.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor