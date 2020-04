Kiderült, legkorábban mikor nyithatnak a budapesti strandok

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. a koronavírus terjedése miatt kialakult helyzetre tekintettel március 15. óta tartja zárva valamennyi fürdőegységét, gyógyászati egységét, határozatlan ideig.

Folyamatosan figyelik a hivatalos magyar tájékoztatásokat és elemzik a külföldi tapasztalatokat is. A jelenlegi terveink szerint, amint feloldják a kijárási korlátozást, a kollégáik megkezdik a fürdők strandfelkészítési, karbantartási munkálatait, ütemezetten. A munkavégzés alatt ügyelnek a fertőzés megelőzésére, terjedésre. Meg kell még ismerniük a szabadtéri fürdőegységek üzemeltetésének esetlegesen megváltoztatott szakhatósági feltételeit, a BGHY már február végétől nagyon szigorú üzemeltetési előírásokat vezetett be és a nyitást követően is külön protokoll eljárásrendet kíván megvalósítani - jelezték.

Jelenleg a fürdőegységek fokozatos visszanyitásának reális esélyét júliusra teszik.

Nyitókép: MTI/Kallos Bea