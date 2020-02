Le tudna most azonnal vizsgázni KRESZ-ből? Itt kiderítheti

Idén 45 éves a KRESZ. Több éves előkészítő munkálatokat követően 1975 februárjában hirdették ki a közúti közlekedés szabályairól szóló KPM-BM együttes rendeletet, mely 1976. január 1-én lépett hatályba. (A KRESZ egy mozaikszó, mely a Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása szavak kezdőbetűiből adódik össze) – olvasható a Police.hu-n.

Az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény aláírását követően létrejött új hazai jogszabály már eredeti, első változatában is számos újítást vezetett be, például kötelezővé tette a biztonsági öv használatát a személygépkocsi első ülésén utazó személyeknek, amennyiben az ülést biztonsági övvel felszerelték, továbbá nem lehetett 6 éven aluli gyermeket szállítani a személygépkocsik első ülésén.

A merőben új szabályozás ellenére a régebben vezetői engedélyt szerzett járművezetőknek nem írtak elő vizsgakötelezettséget az új előírások ismeretéből, ugyanakkor lehetőség nyílt az önkéntes tanfolyamon és elméleti vizsgán való részvételre. Ezen kívül a közlekedési tájékoztató munka keretében színes kiadvány készült „Mi az új a KRESZ-ben” címmel, melyet 500 000 példányban terjesztettek a járművezetők részére – olvasható.

Az eltelt évtizedekben a KRESZ összesen 37 kisebb-nagyobb módosításon esett át.

A 80-as években új szabályok jelentek meg a motorkerékpáros és segédmotoros kerékpáros közlekedést érintően. 1984. július 1-től motorkerékpár lakott területen kívül nappal és jó látási viszonyok között is csak akkor közlekedhet, amennyiben tompított fényszórót használ. A segédmotoros-kerékpárosok részére 1986. január 1-től írták elő a bukósisak kötelező használatát, először még csak lakott területen kívül.

A legnagyobb volumenű változások 1993. március 1-én léptek hatályba,

amikor lakott területen belül 60 kilométer per óráról 50-re, lakott területen kívüli egyéb úton pedig 100 kilométer per óráról 80 kilométer per órára csökkentették a személygépkocsik megengedett legnagyobb sebességét. Ugyancsak ekkor írták elő a tompított fényszóró kötelező használatát lakott területen kívül a gépkocsik számára - először csak autóúton és főútvonalon, egy évvel később pedig valamennyi lakott területen kívüli úton.

Az ezredfordulót követően 2001. május 1-én teljessé váltak a főbb járműkategóriákra vonatkozó, ma is érvényes sebességhatárok (azóta lehet személygépkocsival, motorkerékpárral és 2500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival lakott területen kívüli főútvonalon 90 kilométer per órával, autóúton 110 kilométer per órával, autópályán pedig 130 kilométer per órával haladni), és ettől az időponttól a biztonsági övet a személygépkocsi hátsó ülésein ülő személyeknek lakott területen belül is használni kell. A hazai közúti közlekedésben

mérföldkőnek számít 2002. január 1.,

a gyermekek biztonsági gyermekülésben történő rögzítésére vonatkozó szabályok ugyanis ekkor léptek hatályba.

Legutóbb a KRESZ 2019. július 27-én módosult, mely során külön tájékoztató táblát kaptak a templomok, valamint azóta a kiemelt sporteseményeket kiszolgáló járművek a buszsávban haladhatnak, amennyiben erre szóló matricával rendelkeznek. Legfontosabb közlekedési szabálygyűjteményünk napjainkban 66 §-ból és két függelékből áll, tartalmában és szellemiségében pedig megfelel az európai uniós jognak.

A 45 éves KRESZ már régóta nem sorolható a „fiatal” jogszabályok közé, ugyanakkor a rendszeres módosításokat követően még mindig képes eleget tenni a küldetésének – emelik ki. Az elmúlt időszakban ugyanakkor egyre gyakrabban jelent meg kritikaként, hogy a jogszabály túl hosszú, nyelvezete helyenként bonyolult és nehezen értelmezhető, továbbá egyes szabályozások – konkrét megfogalmazások hiányában – szubjektív mérlegelésre adnak lehetőséget. Ezért valószínűsíthető, hogy a közeljövőben egy teljesen új KRESZ megalkotására kerül sor, figyelembe véve a jelenkor kihívásait és a közlekedők elvárásait.

