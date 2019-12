Még mindig problémák vannak a vízminőséggel

Ma is érvényesek az Európai Víz Keretirányelv célkitűzései, de ezek teljesítésével még mindig problémák vannak - állapította meg az Európai Bizottság legutóbbi, két éves időszakra vonatkozó jelentése. Gruber Tamás, a WWF Magyarország Élő Folyók programvezetője szerint az uniós szabályozás keretet ad, és arra világít rá, hogy a vizek státusza nemcsak a folyók, és az azokhoz kötődő élőhelyek állapotát befolyásolja, hanem a lakosság és a társadalom számára is fontos, hiszen az ivóvíz-ellátás nagyon sok esetben a folyóvizek alatti kavicságyak által megszűrt vízre épül.

Gruber Tamás szerint a jelentés nagyon is fontos mérföldkő, mivel továbbra is helytállónak találta az irányelv céljait, viszont leszögezte, hogy Európai vizei még nincsenek jó állapotban, nagyon sok még a teendő. Fontos, hogy annál jobb állapotúnak számít egy vízfolyás, minél kevésbé szabályozott, minél szélesebb az ártere. A folyók vízminősége terén vannak elmaradások, a szennyezettség továbbra is probléma. Itt fontos minőségi kritérium, hogy lakossági, vagy ipari szennyvíz terheli-e a vizeket, vagy pedig tisztítva kerül vissza a folyókba.

Miről szól az irányelv? Az Európai Víz Keretirányelv legfontosabb célja, hogy megőrizzük a felszíni és a felszín alatti vizek - folyók, patakok, tavak, illetve a talajvíz - állapotát, és ahol szükséges, javítsuk a vízminőséget, illetve az ökológiai állapotot, állítsuk helyre a természetes, vagy természetközeli állapotokat. Abban is újat hozott a szabályozás, hogy ökológiai és vízgyűjtő-gazdálkodási szempontok figyelembe vételét kérte a tagállamoktól a vizeket érintő szabályozások, beruházások tervezésekor, egyúttal kötelezővé tette a társadalmi konzultációt. Az európai szinten kitűzött célok megvalósításához minden tagállamnak több éves vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kell készíteni, illetve beszámolnia azok végrehajtásáról.

A 2020 utáni időszak magyarországi vízgyűjtő-gazdálkodási terve jelenleg is készül - mondta Gruber Tamás. Szerinte célszerű lenne ezt úgy véglegesíteni, hogy minél több feladatot tartalmazzon, és a végrehajtásához szükséges forrásokat is biztosítani.

A különböző szakpolitikák összehangolására is figyelmet kell fordítani, mert így biztosítható, hogy ténylegesen javuljon a vizeink állapota- hangsúlyozta a programvezető. Hozzátette, hogy Magyarországon is van már erre számos jó példa erre - illetve a különféle szereplők összefogására -, az élőhely-helyreállítási programoknál lehetett eredményeket elérni. Ezeket a lehetőségeket a jövőben is ki kell használni - hívta fel a figyelmet Gruber Tamás.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt