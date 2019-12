Döbbenetes eredménye lett a civil autós rendőrségi ellenőrzéseknek - videó

A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály munkatársai rövid időn belül másodszor hajtottak végre szolgálati jelleg nélküli autókkal ellenőrzést Budapesten. A korábbi akcióhoz hasonlóan a rendőrök most is olyan autósokkal szemben intézkedtek, akik buszsávban közlekedtek, áthajtottak a piroson, figyelmen kívül hagyták a kötelező haladási irányt, telefonáltak vezetés közben, vagy éppen engedély nélkül vezettek - számol be honlapján a rendőrség.

Az ellenőrzés során a rendőrök összesen 32 sofőrt bírságoltak meg, a legtöbb – hét – autóst azért, mert átmentek a záróvonalon.

A legnagyobb büntetést az a sofőr kapta, aki az autópályán a leállósávban közlekedett, ő egy százezer forintos bírságot kapott; egy gépkocsivezetőt pedig elő kellett állítani, mert felmerült az egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett gyanúja.

A rendőrök ismét fedélzeti kamerákkal felszerelt autókkal végezték az ellenőrzést, így a szabálytalankodókról felvétel is készült.

Nyitókép: police.hu