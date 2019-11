Riasztást adtak ki, zivatar, jégeső, villámlás jöhet

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint péntektől Somogy, Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében alakulhat ki zivatar, amely villámlással, erősödő széllel, jégesővel járhat.

Az országos prognózis szerint pénteken felhőátvonulások mellett rövidebb-hosszabb napos időszakok is lesznek, elszórtan kell számítani záporokra. Emellett pedig a Dél-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén egy-két zivatar is kialakulhat. A délnyugati, nyugati szelet élénk, kevés helyen erős széllökések is kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.

