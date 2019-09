Erre már nem sokan emlékeznek a Gozsdu udvar ébredezése idejéből

Üstökösként robbant be Spíler Budapesten hét éve, akkoriban teljesen egyedülálló volt; mint Zsidai Zoltán Roy, az étterem tulajdonosa az InfoRádióban a Gozsdu udvarban található étteremről elmondta, ahol az étterem megnyílt, az a terület még szinte Csipkerózsika-álmát aludta akkor.

"Egy vagy két kis, álmosan működő hely volt ott akkor. Bennem él az emlék, hogy óvatosan kiraktuk a Facebookra, hogy megnyitunk, majd szereltük a bárpultot és egyszer csak felnéztünk, annyi ember volt, hogy nem lehetett látni az eget,

teljesen döbbenetes módon tele lett, és ez azóta is tart és így van. Nagyon elkaptuk az emberek hangulatát, valami olyasmit hoztunk oda a bulinegyedbe, minőséget és hangulatot, amire vágytak" - emlékezett vissza az InfoRádióban Zsidai Zoltán Roy.

Állítja, a Spíler indította be a Gozsdu udvar átjáróutcáját és adott egy nagy löketet a bulinegyednek, ami így lett az, ami ma. Illetve sokkal többet is indukált.

"A sörforradalom még nagyon az elején járt akkor, nagyon nehezen tudtuk összeállítani azt a 14 sörből álló, egyedi portfóliót. Azóta a sörfőzdék is úgy felfejlődtek, hogy

most már tirivális, hogy bárhol, bármilyen rendes helyen Budapesten kézműves söröket lehet inni,

és a koktélokkal is hasonló a helyzet."

Azóta Budán is nyílt egy Spíler és van egy sanghaji "verziója" is, Spanyolországban is több klubot, éttermet is üzemeltetnek, az egyiknek a neve is ugyanez lett. Hogy mit képvisel az étteremláncban ez a vonulat, arról Zsidai Zoltán Roy elmondta, "Spíler egy legendás fazon, akinek az ihletője az én dédnagybátyám. A kis műszerészüzlete pont ott volt, ahol most van a Spíler original.

Egy Rejtő Jenőbe oltott Guy Ritchie-s fazon kalandos életének a különböző stációit dolgozzák fel itt a különböző történetek."

Egy olyan helyet próbáltak létrehozni, láthatóan a vendégek nagy örömére, ami igazából a hétköznapok helye, "a megengedhető luxust hozza el".

"Eléggé eklektikus és széles a paletta, amit ételekben és italokban is nyújtunk, az a lényege, hogy nagyon jó minőségű alapanyagokból szuper szakemberek készítik el az ételeket, nagyon odafigyelünk a szervizre, de sokkal kedvezőbben árazzuk be annál, mint amit nyújtunk" - fűzte hozzá Zsidai Zoltán Roy.

