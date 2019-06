Ezért lassítják értünk az online és bankkártyás vásárlást

Szeptember 14-től jelentős változások léphetnek életbe a bolti bankkártyás és főleg az internetes vásárláskor, ugyanis egy fizetési szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós irányelv szerint a különböző fizetési tranzakciók esetén szigorúbb előírások jönnek, ezzel növelnék a pénzügyi rendszer biztonságát – mondta Turzó Ádám, a Portfolio elemzője.

"Akkor lép majd életbe az úgynevezett PSD2 szabályozás, amely egy uniós irányelv,

a tranzakciók szabályait próbálja megreformálni, biztonságosabbá tenni.

Ezért várható szigorítás."

Turzó Ádám arról is beszélt, hogy a hétköznapokban is új helyzetekre kell felkészülniük az embereknek.

"Az ötezer forint alatti tranzakcióknál is elő fog fordulni néha, hogy PIN kódot kér a terminál. Ennek az az oka, hogy körülbelül 150 ezer forintonként is kódot kell adni az új szabály szerint, akár pay-passos vásárlás esetén is" - húzta alá. Ráadásul 5 tranzakciónként is ugyanígy kér a rendszer PIN kódot, aminek az az értelme, hogy

legfeljebb 5 tranzakciót vagy 150 ezer forintot fizethetnek a kártyával abban az esetben, ha a kártya eltűnik vagy ellopják azt.

A Portfolio elemzője kiemelte, hogy sokkal lényegesebb változás várható majd az e-kereskedelemben, az online fizetéseknél.

"Kétfaktoros ellenőrzés jön, ami azt jelenti, hogy

fizetésnél SMS-ben kapunk egy kódot, ami még nem lesz elég, ehhez hozzá kell tenni egy jelszót vagy a biometrikus adatunkat, ezáltal biztonságosabban tudunk fizetni az online térben is."

Arra is lehet számítani, hogy szeptember 14-től csak akkor lesz érvényes egy internetes vásárlás, ha legalább két módon igazolja az ügyfél, hogy valóban ő vásárol. Szakértők szerint egy átlagos fizetés lassabnak tűnhet a jövőben, viszont erősebb ellenőrzést biztosít a felhasználók számára, a szeptember 14-i határidő viszont elképzelhető hogy egyes országokban csúszik majd.

Nyitókép: Pixabay.com