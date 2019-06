Megint kapunk a nyakunkba - itt az előrejelzés

Vasárnap is sok napsütésre készülhetünk, záporok, zivatarok kezdetben délen, délután pedig elsősorban északon és a Dunántúlon fordulhatnak elő elszórtan. Az északkeleti szelet az ország északi felén kísérhetik élénk lökések. Hajnalban 10-15 fok várható, délután pedig 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Az Időkép előrejelzése szerint melegfronti jellegű tünetekre kell számítani.

Elsőfokú figyelmeztetések

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint az estig egyre gyakoribb zivatarok egy délnyugat-északkeleti tengely mentén alakulhatnak ki. A zivatarokat főként ezeken a részeken egy-egy helyen

lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék (20-30 mm), illetve általában szélerősödés (50-75 km/h), illetve kisebb méretű jég kísérheti.

Hétfőn a napos időszakok mellett ismét több helyen kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Marad a mérsékelt, olykor élénk északkeleti szél. Délután 22-28 fokot mérhetünk, de a zivatarokat követően több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.



Kedden is meleg időre van kilátás, csak a többfelé kialakuló záporok, zivatarok hűthetik le a levegőt. Helyenként felhőszakadás, jégeső továbbra is előfordulhat. Gyenge, mérsékelt lesz a keleties légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. Délután 21-28 fok valószínű.

Szerdán még több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél elsősorban viharok környezetében támadhat fel. A legmagasabb hőmérséklet 23 és 27 fok között alakulhat.

Nyitókép: Pixabay