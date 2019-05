Időjárás: most kell kiélvezni a jó időt

Véget ér a napok óta tartó őszies hangulatú, hideg időjárás, a következő időszakban déli-délkeleti áramlással egyre melegebb, ugyanakkor időnként továbbra is nagy nedvességtartalmú légtömegek érkeznek térségünkbe - írta az Időkép.

Hétvégén ízelítőt kapunk a kora nyárból,

szombaton 21 és 27, vasárnap 22 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet, a magasabb értékeket mindvégig a keleti tájakon mérhetjük. A hajnalok is egyre enyhébbek lesznek, a 10 fok alatti minimumok vasárnap reggelre a nyugati, délnyugati tájakra szorulnak vissza.

A hétvége mindkét napján sok lesz a napsütés, emellett azonban fátyolfelhők lesznek az égen, valamint gomolyfelhők képződnek. Szombat délután főként északkeleten és nyugaton alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, majd éjjel dél felől több helyen is előfordulhat konvektív csapadék. Vasárnap a szombatinál már nagyobb területen előfordulhatnak záporok, zivatarok, melyekhez helyenként felhőszakadás, jégeső és viharos kifutószél is társulhat. Zivataroktól függetlenül is gyakran lesz élénk a déli-délkeleti szél.

Zivatarokkal indul a jövő hét

Hétfőn marad a szeles idő, a déli-délnyugati szelet többfelé élénk, nyugaton és zivatarok idején erős, akár viharos lökések kísérhetik, és kedden sem hagy alább a légmozgás ereje. Záporokra, zivatarokra többfelé kell számítani, lokálisan jelentősebb csapadék is lehullhat. Az enyhe reggeleket követően hétfőn 20-24, kedden 18-22 fok lehet a délutáni órákban. Nagy lehűlés ezt követően szerencsére már nem érkezik.