Kriminológus a dunakeszi tragédiáról: aki végez a hozzá legközelebb állókkal, az eltervezi

Bolyky Orsolya azzal kapcsolatban nem tudott pontos válasszal szolgálni, hogy az úgymond „családirtás” és hasonló típusú cselekmények milyen arányban végződnek az elkövető öngyilkosságával, de mindenképp gyakorta.

A kriminológus elmondása szerint

a szakirodalom két csoportja osztja az elkövetőket: pszichotikusokra és nem pszichotikusokra.

Előbbiek olyan mentális betegségben szenvednek, esetleg olyan mentális állapotban vannak, ami ellehetetleníti a valóság észlelését, ezáltal gyakorlatilag egy téves eszmében, ettől vezérelve követik el a cselekményüket, lásd skizofrén élkövetők. Míg a nem pszichotikus elkövetők esetében tipikusan valamilyen egzisztenciális bizonytalanság, elkeseredettség és kilátástalanság áll a háttérben.

A szakértő arra is kitért, hogy a pszichotikus elkövetésnek sokszor van előjele, amit ugyan a környezet észlel, de általában nem vesz komolyan, nem tulajdonít nagy jelentőséget ezeknek. Azoknál, akik esetében nem valamilyen betegség húzódik meg a háttérben, az előjelek jellemzően a zaklatás bűncselekményéhez állnak közel, akár meg is valósítják azt. „Azért ezeknél az elkövetőknél is

legtöbb esetben megjelenik valamilyen mentális zavar, akár depresszió, akár ennek valamilyen változata, valamilyen hangulatzavar”

– emelte ki.

Természetesen az, hogy mi játszódik le az elkövetők fejében a kiterjesztett öngyilkosságoknál, kizárólag akkor tárható föl, ha az elkövető túléli a saját öngyilkosságát, tehát amikor ez kísérleti szakaszban marad – tette hozzá Bolyky Orsolya. – Az a jellemző, hogy

a cselekményeiket eltervezik, és nem hirtelen indíttatásból követik el.

Az öngyilkosságot elkövetők – nemtől függetlenül – gyakorta idősebbek, mint az emberölést általában elkövetők, rendszerint büntetlen előéletűek, és nem igazán jellemző rájuk sem az alkohol-, sem a kábítószer-fogyasztás – még az elkövetés időpontjában sem. „Ilyen értelemben tiszta fejjel követik el a cselekményt; az más kérdés, hogy pszichésen milyen tudatállapotban vannak” – fogalmazott az Országos Kriminológiai Intézet osztályvezető helyettese. Ha segítségre van szüksége Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

