Előre megmondta a dunakeszi családirtó, hogy mit fog tenni

A korábbiaknál is rettenetesebb részletek láttak napvilágot a dunakeszi családirtásról. Az elkövető B. Zoltán, aki végül magával is végzett, barátainak korábban jelezte, hogy volt feleségét, 7 éves gyermekét is meg fogja ölni, és a fegyvert is korábban beszerezte ehhez – írja a Bors.

Éppen a bajt érzékelve menekült volt párja az édesanyjához.

A tragédia előtti héten fordult ügyvédhez, hogy félelmében távoltartási végzést kérjen volt párja ellen

A pár elhidegült egymástól, és bár a férj állította, szerelmes, ismerősük úgy véli, ez B. Zoltán részéről már csak birtoklási vágy volt.

A tragédia előjeleit a férfi baráti társaságában nem vehették elég komolyan, azért sem, mert bár mondogatta, hogy ölni fog, nem volt agresszív természetű, gyermekét pedig tenyerén hordozta, mindenhová magával vitte, horgászni is türelmesen tanítgatta.

B. Zoltánt környezete tehetséges üzletembernek is tartotta, társasága meghatározó figurája volt.

Ismert, vasárnap este az 54 éves férfi lőfegyverrel végezte ki Dunakeszin anyósát, feleségét és fiát, majd saját magát is.

