Újabb ügyben emelt vádat az ügyészség Simonka György ellen

A Központi Nyomozó Főügyészség befejezte a nyomozást a korrupciós bűncselekmény miatt indult büntetőügyben, és vádat emelt az országgyűlési képviselő valamint társa ellen a Fővárosi Törvényszéken - olvasható az ügyészségi közleményben.

Mint ismert, Simonka György és társai ellen bűnszervezetben elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás, amely ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség 2019. augusztus 21-én, 33 vádlott ellen emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken.

A most, pénteken benyújtott vádirat lényege szerint, miután Simonka György – az alapügyben történt gyanúsítotti kihallgatása előtt – tudomást szerzett a szervezetten elkövetett bűncselekmények kapcsán indított őt is érintő büntetőeljárásról, öt millió forint átadásával befolyásolta egy tanú vallomását és egy őrizetben lévő gyanúsítottat is rá akart beszélni – készpénz ígéretével – a neki kedvező vallomástételre.

Az ügyészség Simonka Györgyöt két rendbeli vesztegetés hatósági eljárásban bűntettével, míg a vallomástételben befolyásolt társát vesztegetés elfogadása hatósági eljárásban bűntettével vádolja, mindkét vádlottat, mint bűnszervezetben elkövetőt.

A hvg.hu érdeklődésére kabinetfőnökén, Puju Jánoson keresztül azt üzente a fideszes országgyűlési képviselő, hogy ártatlan az ellene felhozott vádakban. “Hihetetlen, hogy egyetlen egy bűnöző 4 évvel ezelőtti vallomására alapozva adhatták ki a mentelmi jogomat és vádolhattak meg, miközben ezzel szemben minden bizonyíték az én igazamat támasztja alá” - közölte. Hozzátette: nem követett el semmilyen bűncselekményt és továbbra is együttműködik a hatóságokkal.

Megjegyezte továbbá: “Mindenki értetlenül áll az eljárásrend előtt, amely amellett, hogy szabálytalanságoktól hemzseg, még nem tudom meghatározni pontosan, hogy kinek az érdeke mindez, és miért történhet meg az, hogy szakaszosan csöpögtetik azokat a gyanúsításokat és vádakat ellenem – ezáltal folyamatos nyomás alatt tartva engem és stábom tagjait – amelyeket már hosszú évek óta tudnak. Véleményem szerint ez egyedülálló és törvénytelen, melyre panaszaimban ki is tértünk.”

Simonka György jelenleg szabadlábon védekezik a Fővárosi Törvényszéken ellene már 2020 ősze óta folyó büntetőeljárásban.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor