Újrakezdik Simonka György büntetőperét

A tárgyalást eddig vezető bíró, Metzing Márton pályázata sikeres lett, így immár a Kúria büntetőbírájaként folytatja, ezért új bírót jelöltek ki a tanács élére. Neki azonban el kell mélyednie az ügy részleteiben, ezért a már így is hosszú tárgyalási szünet után október közepére írták ki az újabb tárgyalási napot. Ez egyben a per újrakezdése is lesz. „Nem szerencsés, végképp nem optimális, de szakmailag és szervezetileg elkerülhetetlen ez a lépés, hiszen kollégánk távozott a Fővárosi Törvényszéktől” – mondta a Magyar Narancsnak Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője.

A büntetőeljárásól szóló törvény lehetővé teszi, hogy az eddig a büntetőperben keletkezett anyagot rövidebben és a lényeget érintően olvassa fel és tekintse át a tanács az új eljárásban, így nem kell mindent felolvasni, ami az elmúlt közel 25 tárgyalási napon elhangzott.

A folyamat során akár újbóli meghallgatások is történhetnek.

„Elismerem, ez is napokat vesz igénybe, ahogy sok múlik a per szereplőin, a vádat képviselő ügyészségen, a vádlottakon és védőiken, hogy ők az eddigi tárgyalások mely részeit kívánják szó szerint visszahallgatni. Egyben arra is lehetőségük lesz, hogy kezdeményezzék: a per során eddig meghallgatottak közül egyeseket vagy néhányakat újra meghallgasson a bíróság” – mondta a szóvivő.

Simonka György és 32 vádlott-társának ügyében 2019 augusztusában emeltek vádat.

A per 2020 januárjában kezdődött a Fővárosi Törvényszéken, majd a pandémia miatt néhány jókora szünettel folyt egészen 2022 januárjáig.

A meglehetősen szövevényes történetsor egészen 2008-2013-ig vezet vissza, amit a közel 150 oldalas vádirat foglal össze.

Ebben két cégnek megítélt uniós és hazai pályázati és támogatási források állítólagos eltüntetése szerepel. A szabadlábon védekező Simonka György tagadja a vádakat.

Érdekes momentumként említi a Magyar Narancs, hogy a perben most került volna sorra a két koronatanú meghallgatására, akiknek a korábbi vallomásaira számottevő részben épül a vád.

