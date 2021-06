Lapinformáció szerint a Puskásban robbantott volna az elfogott magyar iszlamista

A Puskás Aréna telt háza, csaknem 70 ezer ember várja Budapesten, hogy a hónap derekán megkezdődjenek a magyar válogatott csoportmérkőzései a labdarúgó-Európa-bajnokságon, ám könnyen beárnyékolhatta volna a nagy eseményt egy tragédia, ha nem lép közbe a TEK.

Mint az Infostart is megírta, robbantásra készült egy magyar, magát iszlamistának valló férfi, hogy felhívja magára és ügyére egész Európa figyelmét, ám páncélautókkal, drónokkal, távirányítos robottal felszerelkezve rajtaütött a Terrorelhárítási Központ.

A budapesti akcióval egy időben - a Blikk és a Magyar Nemzet információi szerint is - az érintett férfi kecskeméti szülői házánál is megjelentek a rendőrök, de az illetőt végül Budapesten fogták el.

A Blikk úgy tudja, az érintett mérkőzés a magyar-portugál lett volna.

Fővárosi Törvényszék szerda délután közölte: A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – július 2-ig – elrendelte annak a férfinaka letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerintterrorcselekmények elkövetésére készült Magyarország területén. A bíróság a szükségesség, arányosság és fokozatosság elvének vizsgálata alapján úgy ítélte meg, hogy a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok kizárólag a letartóztatással biztosíthatók – így az ügyészségi indítvánnyal egyezően a terhelt jelenlétének biztosítása, a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának megakadályozása, illetve a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A Magyar Nemzet még azt is tudni véli, hogy a férfi több helyszínen is robbantani akart, illetve a Balatonnál turisták tömegébe akart autóval belehajtani. A férfitól lefoglalt robbanószerkezet mellett vélhetően kép- és hangfelvételek is lehetnek a hatóság birtokában, amelyek a szélsőséges iszlamista nézeteket valló, robbantássorozatra készülő férfi tevékenységét dokumentálják bizonyító erejűen.

20 év börtön is várhat rá.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt