Halálra szúrta apját egy 15 éves - véres dráma rajzolódott ki az anya szavaiból

Nem akart Csaba több sört adni 15 éves fiának, amire a gyerek úgy bedühödött, hogy késsel halálra szúrta édesapját szombat hajnalban. A kamasz édesanyja a történtekről a Blikknek azt mondta, a földeken dolgoztak tíz órát pénteken, utána értek haza. A fiuk már a házukban ücsörgött és italt követelt. "Ő nem lakik velünk, mert ahogy a többi gyerekünk, ő is nevelőszülőknél van. Sajnos azonban állandóan elszökik onnan, így került hozzánk akkor este is. Az apja adott is neki három sört, de amikor már a negyediket követelte, mondta neki, hogy elég volt."

Az asszony elmondása szerint a gyerek erre bevadult, betett valami őrült zenét, majd se szó, se beszéd fogta a kést és az apjára támadt. "Szúrta mindenhol, ahol csak érte, látszott, hogy teljesen elborult az agya. (...) Ömlött a vér, én meg csak zokogtam" - idézte fel a drámai pillanatokat az anya.

A 15 éves kamasz ezután kihívta a rendőröket, feladta magát. Az anya nem akarja többé látni, a házukba sem akar visszamenni - egyik fiánál húzta meg magát, és gyászolja élete szerelmét.

Nyitókép: police.hu