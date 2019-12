Nincs határa a leleménynek, amikor a börtönbe kell dolgokat becsempészni

A leleménynek nincs határa, amikor látogatók tiltott tárgyakat akarnak becsempészni a börtönökbe. Mint az a Sonline.hu összeállításából kiderül, csak tavaly több mint kétezer mobiltelefont próbáltak bejuttatni a rácsok mögé, ezt azonban általában meg tudják akadályozni a büntetés-végrehajtás szakemberei.

Mint a lap írja, a kaposvári börtön udvarába legutóbb novemberben három telefont is bedobtak kintről.

A büntetés-végrehajtás szóvivője, Orosz Zoltán elmondta, az efféle próbálkozás nem magyar innováció, de az ellenőrzés igen munkaigényes, alkalmanként több mint négyezer zárkát és mintegy tizenhétezer fogvatartottat vizsgáltak át. Ha tiltott tárgyat találnak, a fogvatartottat fegyelmi, indokolt esetben büntetőeljárás formájában vonják felelősségre, de akár az is megtörténhet, hogy a rá vonatkozó biztonsági szabályokat szigorítják, vagy részlegesen korlátozzák a kapcsolattartását. Amennyiben a hozzátartozók felelőssége is felmerül, a büntetés-végrehajtási intézetek parancsnokai a szükséges jogi lépéseket velük szemben is megteszik.

Ma általános, hogy ruhába, szatyorba csomagolt telefonok próbálják megtalálni "benti gazdájukat", de az udvarra hajított mobilokat azonnal összeszedik az őrök.

Van olyan is, hogy kábítószert próbálnak bevinni látogatáskor, ennek még súlyosabb következményei vannak mind a látogatóra, mind a fogvatartottra nézve. A kaposvári börtönben idén huszonhét esetben került elő mobiltelefon, SIM-kártya, gyógyszerkészítmény vagy éppen kábítószergyanús anyag.

A börtönökben nagy a munkaerőhiány Somogyban is, biztonsági felügyelőt, fegyvermestert, szakápolót, biztonsági tisztet, műveleti segédelőadót, illetve fegyveres biztonsági őrt keresnek.

