Lényegében megvakult Elton John – videó

A 77 éves zeneszerző-előadóművészről nyáron derült ki, hogy súlyos szemfertőzést kapott, és úgy tűnik, ebből nem tudott kigyógyulni. Vasárnap este ugyanis elment új musicalje, a The Devil Wears Prada (Az ördög Pradát visel) bemutatójára, de utána szomorú hírről számolt be.

"Nem tudtam eljönni a próbák többségére, mert mint azt tudják, elvesztettem a látásomat. Nehéz látni, de szeretem hallani, és ma este jól szólt. Köszönöm, hogy eljöttek!" – mondta a londoni West Enden tartott premier után a Reuters tudósítása szerint. A Dominion Theatre színpadáról, a szereplők gyűrűjéből szólva megköszönte férjének, David Furnishnek, hogy támogatja őt.

Sir Elton John told fans he had lost his eyesight and could not see the stage at a red carpet launch on Sunday night.



Read more here ⤵️https://t.co/wKDVWWYrDd pic.twitter.com/3P1ToRd46T