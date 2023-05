Hír érkezett Galambos Lajos börtönfalak mögött töltött életéről

Mint ismeretes, több halasztási kérelmét is elutasította a bíróság, így végül be kellett vonulnia a baracskai börtönbe a trombitaművésznek, hogy megkezdje 3 év 6 hónapos büntetését, amit víz-, gáz és áramlopás miatt szabtak ki rá. Ügyvédje bevonulása mostanáig csak telefonon tudott vele beszélni, hiszen néhány napra a Büntetés Végrehajtás központi kórházába is átszállították Berettyóújfalura, hogy alaposan kivizsgálják.

„Már a rabok mindennapi életét éli Baracskán. Hajnali fél ötkor van ébresztője és este nyolc órakor takarodó. Mivel egészségi állapota nem engedi, munkára még nem osztották be, pedig úgy biztosan gyorsabban telnének a napok” – nyilatkozta a Blikknek Csontos Zsolt ügyvéd nem sokkal azután, hogy személyesen is felkereste Galambos Lajost a börtönben.

Elmondása szerint sokat beszélgettek a benti állapotokról: „Elmesélte, hogy

a BV munkatársai szigorúak vele is, mint mindenki mással, de emellett korrektek és igazságosak.

Kérdeztem tőle, hogy érte-e bent bármi atrocitás vagy sérelem, ami miatt nekem, mint az ügyvédjének fel kell lépnem, de határozottan azt mondta, hogy semmi ilyesmit nem tapasztalt.”

A védő arra is kitért, hogy vele bármennyit beszélhet a hivatalos BV-telefonján a zenész, a kapcsolattartóként megjelölt családtagokkal azonban csak korlátozottan tarthatja a kapcsolatot. „Heti 50 percet beszélhet, az pedig igencsak kevés, ha az embernek testvére és gyerekei vannak. Hamar lepörög az az ötven perc és akkor nem marad más hátra, mint a levelezés. Bár az elég vontatott” – jegyezte meg.

Csontos Zsolt arról is beszámolt a bulvárlapnak, hogy Galambos Lajos havonta két alkalommal vásárolhat a börtön kisboltjában; eddig egyszer élt a lehetőséggel, de alig vett magának valamit.

„Semmi étvágya,

és szinte érintetlenül küldi vissza az ételt is, amit naponta háromszor kap.”

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter