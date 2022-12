Leszavazták a Twitter felhasználói Elon Muskot: le kéne mondania

A szavazatok 57,5 százaléka szerint Elon Musknak le kell mondania a Twitter vezetéséről - írja a BBC.

Musk 122 millió követője közül több mint 17 millióan éltek azzal a lehetőséggel, hogy véleményt nyilvánítsanak az ügyben. A szavazás lezárulta óta a Twitter tulajdonosa és egyben vezetője még nem reagált annak eredményére.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022