Kiszabadult a karanténból Csonka András

Csonka Andrásnak két héttel ezelőtt pozitív lett a koronavírus tesztje. Az RTL Klub Fókusz című műsorának felidézte, hogy először köhögés és hőemelkedés jelentkezett nála, és megijedt, hogy lesznek-e erősebb tünetei is.

A színész szagokat és ízeket nem érzett, ez zavarta a legjobban.

Most már az ízlelés kezd visszatérni, de elmondása szerint még nem az igazi.

A két hét karantén alatt rendszeresen keresték szomszédai és barátai, hogy segítsenek az ellátásában.

Most már negatív lett a tesztje, így visszatért próbálni a Játékszínbe, valamint az edzéseket is újrakezdte.

Csonka András elmondta azt is, hogy szokásai is megváltoztak. „Amióta ez az egész elindult tavasszal, azóta sok mindenben én is megváltoztam. Például a higéniai szokásaim mindenképpen, tehát egészen másképp mosok kezet, mint addig, amikor csak lögybölés volt szappannal” – fejtette ki.

