Drámai részleteket osztott meg L. L. Junior

Több mint egy hónapja halt meg L. L. Junior kisfia, Dávid egy balesetben. A szülők megbeszélték, hogy nem nyilatkoznak, a zenész most mégis megszólalt, mert szerinte volt párja valótlanságokat állít: többek közt azt, hogy az édesapa elveszi tőle a kisfiát, noha Junior annak örülne, ha volt párjával ismét közösen gyakorolhatnák a felügyeleti jogokat.

"Az elmúlt egy hónapban minden éjszaka Dávidkával álmodom.

Feldolgozhatatlan, ami történt, hiszen egy szülőnek nincs nagyobb fájdalom, mint elveszíteni a gyermekét. Próbálok erős lenni, de hazudnék, ha azt mondanám, az vagyok. A gyász fázisait járom be, most a tagadás és a depresszió van soron. Észreveszem magamon, hogy sokszor dadogva beszélek, ezt is a történtek miatti zaklatottságnak tudom be" – mondta a Blikknek L.L. Junior.

Az énekes egy hónap kihagyás után újra színpadra állt és a munkába temetkezik.

Új lemezen kezdett dolgozni, dalt is írt Dávid elvesztéséről.

"Pár pillanatra igyekszem elterelni a gondolataimat és a munkába temetkezni, de akkor jönnek a részvétnyilvánítások a rajongóktól, amelyek ugyan jólesnek, de akaratlanul is visszarántanak a gyász mélységeibe" – tette hozzá sírva.

A hatéves Lacika vele és feleségével, Körtvélyessy Kingával él a tragédia óta. Folyamatosan konzultálnak gyászterapeutával, hogy a kisfiú mihamarabb feldolgozza szeretett öccse elvesztését. Régi közös videókat néznek, és szinte mindennap kilátogatnak Dávidka sírjához, ahova Lacika sosem megy üres kézzel.

Elmodta azt is, hogy Dávidka sírjára a kisfiú kedvenc meséjének főszereplőjéről készült márványszobor kerül.

L.L. Junior és ügyvédje ideiglenes hatályú kérelmet adott be a bíróságra, hogy amíg ki nem derül az édesanya esetleges felelőssége, addig nála helyezzék el a gyereket. A zenésznek anyagi jellegű követelése nincs volt feleségével szemben, sőt, anyagilag is szívesen segítene. Ezzel cáfolta, hogy tartásdíjat követelne volt párjától, ahogy azt Csilla ügyvédje állította korábban. Az ajánlatot Csilla még nem fogadta el.

Mint ismert, augusztus 31-én gázolták halálra Zuglóban a zenész gyermekét, Dávidot. Az autós szabályosan közlekedett, a kisfiú szaladt ki az útra. A tragédia után L. L. Junior szívbemarkoló üzenettel búcsúzott. A kisfiú temetését szeptember 6-án tartották a Fiumei úti sírkertben.

Nyitókép: Mihádák Zoltán