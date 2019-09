Drámai találkozás L. L. Junior kisfia sírjánál

L. L. Junior magához vette nagyobbik gyermekét, Lacikát a kisebbik fiú, Dávid halálos balesete után. Amíg nincs a láthatásról bírósági döntés, az apán múlik, hogy hány találkozót engedélyez volt feleségének.

Az első napokban Hopp Csilla csak néhány másodperces videót láthatott a fiáról, majd egy hét elteltével a zenész egyórás találkozót is engedélyezett. A napokban pedig a harmadik találkozó is megtörtént.

„Ügyfelem munka közben egy váratlan telefonhívást kapott Juniortól, és percei voltak, hogy kiérjen a temetőbe, ahol

az édesapa engedélyével kerek húsz percre találkozhatott és magához ölelhette gyermekét”

- mondta a Borsnak Horváth B. Gábor, a nő ügyvédje.

Az édesanya munkáját félbehagyva rohant a Fiumei úti sírkertbe – ahol kisebbik fia nyugszik –, hogy magához ölelhesse Lacikát, aki nagy valószínűséggel először járt kinn öccse nyughelyénél.

Korábban úgy tűnt, a zenész a nő mentális állapotára hivatkozva venné el tőle a gyermeket. Az ügyvéd cáfolta, hogy gond lenne az anyával.

„Mint korábban is mondtam, ügyfelem teljesen ép mentális állapotban van, amit alátámaszt az is, hogy visszament dolgozni, és napok óta helyt áll a munkahelyén. Csilla mindent elkövet, hogy továbbra is biztosítsa maguk számára a kellő egzisztenciát, és biztonságban nevelhesse Lacikát.”

Mint ismert, augusztus 31-én gázolták halálra Zuglóban a zenész gyermekét, Dávidot. Az autós szabályosan közlekedett, a kisfiú szaladt ki az útra. A tragédia után L. L. Junior szívbemarkoló üzenettel búcsúzott. A kisfiú temetését szeptember 6-án tartották a Fiumei úti sírkertben.

