Megszólalt a gyászoló anya, nekirontott L. L. Juniornak

Szombaton gázolták halálra Zuglóban a zenész négyéves gyermekét, Dávidot. Mint kiderült, az autós szabályosan közlekedett, a kisfiú szaladt ki az útra. A tragédia után L. L. Junior szívbemarkoló üzenettel búcsúzott. Majd kedden már úgy nyilatkozott a zenész, hogy a nagyobbik gyermeket magához vette, mert az édesanya pszichés állapota nem teszi lehetőség, hogy gondoskodjon róla.

Nem sokkal később L. L. Junior volt felesége, aki a gyermekekkel volt szombat este, amikor a tragédia megtörtént, a Facebookon egy személyes hangvételű nyílt levelet tett közzé, amelyben elsősorban a zenészt támadja. Felrója neki, hogy az elmúlt években kevés időt töltött a gyermekeivel, és azt is, hogy most, a baleset után elvitte tőle másik fiukat is.

"Hol voltál az utóbbi 4 évben? Csak Lacika miatt veszek levegőt. Én nem a vádaskodásban és pusztításban, a nyilvánosságban élem a gyászom, hanem a lelkem és teljes valómban. Milyen ember, apa, szülő vagy te, hogy még azt sem hagyod, hogy gyászoljak, hogy fájjon, hogy megélhessem a kínok kínját békében, harcra kényszerítesz a fiamért?" - írja a gyászoló anya, és kijelenti, az utolsó lélegzetéig harcolni fog a gyermekéért.

"És szeretett fiam emlékére esküszöm, hogy megküzdök a fiamért, Lacikáért. Gyászolok! Ezért nem nyilatkozom, mert én megélem minden percét, nem a közösségi oldalakat nézem, nem olvasom a cikkeket és nem azzal foglalkozom, hogy lehetetlenítsek el embereket és pusztítsak, kérek mindenkit és téged is, L.L.Junior, tartsd tiszteletben a gyermekünk toszta emlékét!" - írja a levél utolsó részében az édesanya.

Nyitókép: Mihádák Zoltán